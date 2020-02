Täter wirft Steine durch Fenster und bricht in Bürogebäude ein

Berenbostel

Mindestens ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in ein Bürogebäude in der Heinkelstraße in Berenbostel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, warf er mit Steinen mehrere Fenster der Firma ein und gelangte so ins Innere.

Der oder die Täter nahmen eine Geldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe mit. Ende Januar hatten Einbrecher ebenfalls in einem Bürogebäude in der Heinkelstraße Bargeld und ein Laptop gestohlen.

Die Polizei Garbsen bittet um Hinweise unter Telefon (05131) 701 4515.

Von Linda Tonn