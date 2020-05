Südlink-Gegner protestieren mit Plakaten an der Wäscheleine

Horst/Schoß Ricklingen

„Gegen Südlink – für dezentrale Energiewende“, „Stopp die Trasse“ und „Lange Leitung unnötig – Energie von nebenan“: Plakate und Stoffbanner mit diesen und ähnlichen Sprüchen sind an der Schloß Ricklinger Straße, der Burgstraße, der Bordenauer Straße und der Frielinger Straße zu sehen. Aktivisten der Bürgerinitiative „ Garbsen gegen Südlink“ haben sie am Sonntag als Zeichen ihres Protests gegen den Bau der geplanten Stromtrasse Südlink aufgehängt – mit Wäscheklammern an einer Leine.

Damit haben sich die Garbsener an einem deutschlandweiten Aktionstag aller Bürgerinitiativen entlang der Trasse zwischen der Nordsee und Bayern beteiligt. Bundesweit gibt es Widerstand gegen die Pläne für die Stromautobahn des Betreibers Tennet. Seit mehr als vier Jahren kämpfen auch in Garbsen rund 150 Einwohner gegen einen Verlauf der Stromtrasse durch ihre Stadt.

Anzeige

Erwärmung des Bodens befürchtet

„Zunächst sollte es ja eine oberirdische Stromtrasse mit Hochspannungsleitungen in 80 Metern Höhe geben. Von diesen Plänen ist der Betreiber nach massiven Protesten schon abgewichen“, sagt Achim Sieg beim Aufhängen der Plakate am Ortsausgang von Horst.

Weitere NP+ Artikel

Doch auch die unterirdische Verlegung von Stromkabeln, wie sie derzeit avisiert wird, sieht der Meyenfelder kritisch. „Da wächst nichts mehr, wo die Rohre im Boden liegen“, sagt er. „Der Boden erwärmt um bis zu 50 Grad, das hat starke Auswirkungen auf die Natur.“

Auch Joachim Wieding, Biobauer aus Horst, hat Sorge um seine Erzeugnisse. Dort, wo er jetzt Roggen, Kartoffeln und Kleegras anbaut, soll womöglich in Zukunft Strom in dicken Erdkabeln fließen. „Ich finde es sinnlos, Strom von der Küste durchs ganze Land zu befördern“, sagt er. Stattdessen solle man eine dezentrale Stromversorgung aufbauen und Stromspeicher zum Einsatz bringen.

Energie aus der Region nutzen

„Wir wollen keine Stromleitungen in unserem Boden“, sagt die 80-jährige Veronika Heinemann aus Schloß Ricklingen, deren Grundstück direkt betroffen wäre. „Grundsätzlich stellt sich für uns die Frage, weshalb solch eine Stromtrasse überhaupt in der Nähe einer so dicht besiedelten Gegend wie der Region Hannover entlangführen muss“, gibt Angela Thimian-Milz zu bedenken. Die Mitglieder der Bürgerinitiative plädieren dafür, die Kosten für das Südlink-Projekt einzusparen und stattdessen die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien in lokalem Umfeld zu fördern.

Die derzeitige Aktion will die Bürgerinitiative nutzen, um darauf hinzuweisen, dass das Verfahren um die Stromautobahn noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb wollen sie weiter protestieren. „Unsere Sorge ist, dass in Zeiten von Corona die Mitbestimmung von Bürgern massiv eingeschränkt ist und die Kritik vieler Menschen ungehört bleibt“, sagt Thimian-Milz.

Die Plakate mit den Parolen sind noch bis Dienstag, 2. Juni, zu sehen und dürfen von Bürgern ergänzt werden.

Zur Galerie Ein gutes Dutzend Mitglieder der Bürgerinititative „Garbsen gegen Südlink“ protestiert mit Stoffen und Plakaten gegen die geplante Stromautobahn, die auch durch Garbsen führen soll.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner