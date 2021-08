Garbsen

Die AfD in Garbsen hat eine hitzige Diskussion über mögliche Verstöße beim Aufhängen der Wahlplakate in Garbsen entfacht. Der Fraktionsvorsitzende Manfred Kammler bestätigt auf Anfrage, sich über „massives Fehlverhalten“ aller anderen Parteien bei der Verwaltung beschwert zu haben. „Die Plakate hängen zum Teil außerhalb der geschlossenen Ortschaft und viel zu tief. Außerdem behindern sie die Sicht der Verkehrsteilnehmer. Das grenzt schon an wildes Plakatieren“, meint Kammler. Er ist Fahrschulunternehmer und viel in der Stadt unterwegs. Er habe die Lage genau beobachtet, sagt er.

AfD-Chef ist kein Fan des Plakatierens

Die AfD selbst hat im Gegensatz zur politischen Konkurrenz bisher kaum Plakate aufgehängt. Das liege auch daran, dass er selbst kein großer Fan des Plakatierens ist, betont Kammler. Er halte die Plastiktafeln für umweltschädlich. Er habe die Stadt aber nur deshalb eingeschaltet, weil „sich alle an die geltenden Regeln halten sollten“.

Die CDU habe sofort auf entsprechende Hinweise aus der Stadtverwaltung reagiert, versichert deren Bürgermeisterkandidat Björn Tegtmeier. Er selbst habe auch Kandidatinnen und Kandidaten aus der eigenen Partei auf Verstöße hingewiesen, wenn ihre Plakate etwa außerhalb der geschlossenen Ortschaft hängen. Es ergebe aus seiner Sicht auch gar keinen Sinn, das Klima zwischen den Parteien im Wahlkampf unnötig zu vergiften. „Schließlich wollen und müssen wir nach der Wahl zusammenarbeiten. Wir werden uns deshalb fair und korrekt verhalten“, versichert Tegtmeier.

Zur Galerie Wind, menschliche Gewalt, Unwissenheit der Plakatierer: Längst nicht alle Wahlplakate in Garbsen hängen so, wie es sinnvoll und vorgeschrieben ist.

SPD zählt CDU-Plakate in Stadtteilen

Das beurteilt die SPD völlig anders. Deren Ratsherr Martin Fochler übt gerade an Tegtmeier und den Christdemokraten Kritik. Diese hätten deutlich mehr als die erlaubten 900 Plakate pro Partei in Garbsen angebracht, sagt Fochler. Dafür habe die SPD Beweise: „Wir haben alle Vorsitzenden der Ortsvereine in ihren Bereichen die CDU-Plakate zählen lassen und die Zahlen dann mal zusammengerechnet“, sagt Fochler. Das Ergebnis laute: Mehr als 1500 CDU-Plakate sollen auf Bürgermeister-, Rats- und Ortsrats- sowie Regionspräsidentenwahl hinweisen. „Und wir haben bestimmt noch welche übersehen“, ergänzt Fochler. Er halte das für einen „massiven Regelverstoß“ und habe der Verwaltung deshalb auch einen entsprechenden „Hinweis gegeben“.

Es ist nicht das erste Mal, dass SPD und CDU im Wahlkampf wegen der Plakate aneinander geraten: Im Juni hatte die CDU der SPD ihrerseits einen Verstoß vorgeworfen. Damals ging es um Plakate, die auf eine Veranstaltung der Sozialdemokraten hinwiesen, aber auch prominent das Gesicht des Bürgermeisterkandidaten Claudio Provenzano zeigten. Das erzürnte die Christdemokraten, weil zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Wahlplakate erlaubt waren. Die SPD hingegen berief sich darauf, eine Genehmigung für das Bewerben ihrer Veranstaltung eingeholt zu haben.

„Wir können uns das nicht erklären“: Die FDP vermutet, dass gezielt Plakate ihrer Bürgermeisterkandidatin Monika Probst zerstört werden. Quelle: privat

Die FDP hat nach Angaben ihres Sprechers Hans-Jörg Jacobsen ebenfalls einige Plakate abgehängt, die außerhalb der Ortschaften hingen. „Wir sind außerdem permanent dabei, sie hochzuschieben, wenn der Wind sie heruntergedrückt hat“, sagt Jacobsen. Deshalb kann er Kammlers Vorgehen nicht nachvollziehen: „Er will sich wohl nur wichtig machen.“

Wahlkampfmüll: Dieses Plakat an der Osterwalder Straße bei Aldi hing erst zu tief. Danach wurde es zerstört. Quelle: Markus Holz

Probst-Plakate werden mutwillig beschädigt

Ein größeres Problem stellt für die Liberalen die Zerstörung ihrer Wahlwerbung dar. Unbekannte haben es offenbar gezielt auf die Plakate der Bürgermeisterkandidatin und Sozialdezernentin Monika Probst abgesehen. Das sei ein großes Ärgernis, sagt Jacobsen. An mehreren Stellen im Stadtgebiet seien die Tafeln mutwillig zerstört worden. Es wurden unter anderem die Plastikbänder der Befestigung durchtrennt. Die Plakate der anderen Kandidaten seien hingegen überwiegend heil, berichtet Jacobsen. „Wir können also ausschließen, dass das der Wind war. Der Wind unterscheidet nicht zwischen den Kandidaten“, so der FDP-Sprecher. Warum ausgerechnet die Probst-Plakate im Fokus der Randalierer stehen, wissen die Liberalen nicht. „Wir können uns das nicht erklären.“

Wahlplakate: Was ist erlaubt, was nicht? Für den Plakatwahlkampf gibt es in Garbsen konkrete Regeln. Eine Auflage ist, dass jede Partei und jeder Bewerber nur 900 Plakate im Stadtgebiet aufhängen lassen darf, an insgesamt 300 Plätzen. Wo genau, ist nicht vorgeschrieben. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Irvin. Vorgaben gelten für städtische Grundstücke. Plakate dürfen nicht an Bäumen und Ampeln sowie an Masten befestigt werden, an denen Verkehrszeichen hängen. Sie müssen mindestens 2,25 Meter hoch hängen. Die Plakate dürfen die Verkehrssicherheit nicht behindern, also auch nicht in Geh- und Radwege hineinragen. Außerdem dürfen Plakate nicht außerhalb geschlossener Ortschaften befestigt werden, zum Beispiel am Amazon-Kreisel. „Das alles hat in Garbsen in der Vergangenheit immer gut geklappt“, sagt Benjamin Irvin, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Möglichst am Tag nach der Wahl sollten die Plakate wieder entfernt werden. / jgz

Verwaltung weist Parteien auf Regeln hin

Mindesthöhe 2,50 Meter: So wie hier an der Roten Reihe soll es sein. Quelle: Markus Holz

Die Verwaltung der Stadt Garbsen will es offenbar unbedingt vermeiden, Einfluss auf den laufenden Wahlkampf zu nehmen. Auf Anfrage hält sich Stadtsprecherin Christina Lange mit konkreten Vorwürfen gegenüber den Parteien zurück. Aus dem Rathaus heißt es schriftlich lediglich: „In Wahlkampfzeiten erreichen uns regelmäßig Hinweise und Beschwerden, denen wir nachgehen. Wir haben aktuell alle Parteien und Einzelbewerber, denen wir eine Sondernutzungserlaubnis erteilt haben, angeschrieben und sie noch einmal auf die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen hingewiesen.“

Von Gerko Naumann