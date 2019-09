Garbsen - Café Waldkauz: Streit zwischen Pächter und Verpächter eskaliert Das Restaurant Waldkauz in Marienwerder ist insolvent und seit Längerem geschlossen. Zum Hintergrund dieser Entwicklung machen Pächter und Verpächter unterschiedliche Angaben – und sich gegenseitig Vorwürfe.

So sieht es derzeit am Waldkauz in Marienwerder aus. Quelle: Gerko Naumann