Garbsen-Mitte

Die Straße An der Universität wird am Freitag, 11. Oktober, im Bereich des Produktionstechnischen Zentrums (PZH) voll gesperrt. Daher wird die Regiobus-Linie 404 von der Schönebecker Allee kommend die Haltestelle an diesem Tag nicht anfahren. Grund ist die Nacht des Maschinenbaus am neuen Campus der Leibniz Uni...