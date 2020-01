Sternsinger aus Garbsen fahren zum Empfang bei Angela Merkel

Garbsen/Berlin

Für Sara Bujan (15), Fabian Kreinacker, Emanuel Gladis und Ida Warmbold-Görges (alle 12) beginnt das Jahr 2020 mit einem wohl einzigartigen Erlebnis: Die vier Schüler aus Garbsen – alle sind Mitglieder katholischen Kirchengemeinde St. Raphael – vertreten das Bistum Hildesheim beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 7. Januar in Berlin.

Bis dahin sind die Vier und ihre rund 60 Mitstreiter aber noch in ganz Garbsen unterwegs: Mit dem Aussendungsgottesdienst in St. Maria Regina am 1. Januar hat die diesjährige Sternsingeraktion begonnen. Sie dauert bis zum 6. Januar und steht diesmal unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Sternsinger gewinnen Preisrätsel

Die vier Schüler reisen als Gewinner des diesjährigen Sternsingerwettbewerbs für das Bistum Hildesheim nach Berlin. Bei einem Preisrätsel hatten sie mit dem Begriff „Friedenstaube“ die korrekte Lösung gefunden. Das Bistum hatte sie unter den Einsendern mit der passenden Antwort ausgelost.

„Am 23. November kam bei mir eine großer Briefumschlag an“, berichtet Karin Bierkamp, Koordinatorin der Garbsener Sternsingeraktion. „Darin stand, dass wir gewonnen haben und am 7. Januar um 11 Uhr von Frau Merkel empfangen werden.“

Kinder helfen Kindern

Die vier ausgewählten Garbsener sind erfahrene Sternsinger: Emanuel ist bereits seit sechs Jahren dabei. „Das Besondere am Sternsingen ist, dass wir anderen eine Freude machen können“, sagt der Junge aus Garbsen-Mitte. „Und dass Kinder anderen Kindern helfen“, ergänzt Ida aus Berenbostel. Sie geht wie Emanuel und Sara zum Geschwister-Scholl-Gymnasium.

Die 15-Jährige engagiert sich schon seit sieben Jahren für die Aktion. Auch das Singen mache ihr Spaß, besonders auch in einer fremden Sprache. Denn bei den Hausbesuchen wird auch immer ein Lied gesungen, dass zum Beispielland Libanon passt. In diesem Jahr ist es „Salama Alaikum“, das bedeutet „Friede sei mit Dir.“

Die rund 60 Garbsener Sternsinger haben sich über die Situation im Libanon informiert – ein Land mit vielen Religionen, Krieg und Gewalt sowie Millionen aufgenommenen Flüchtlingen. „Hier wollen wir helfen“, sagt Sara. Der zwölfjährige Fabian, Schüler der IGS, freut sich besonders darauf, beim Sternsingen neue Menschen kennen zu lernen.

Dazu wird er auch in Berlin Gelegenheit bekommen: Denn die Vier zählen zu den 135 Sternsingern und ihren Begleitern aus 27 Bistümern in ganz Deutschland. Und übernachten alle gemeinsam in einer Jugendherberge.

Aktion startet am 2. Januar

Bereits am 2. Januar startet die Sternsingeraktion in Garbsen. Die 60 Kinder und Jugendlichen besuchen nicht nur Bürger, sondern auch Kitas, Schulen und Seniorenheime und bringen dort ihren Segen „Christus manisonem benedicat“ –„Christus segne dieses Haus“ – an Haustüren an. Und und auch im Garbsener Rathaus werden sie empfangen: Bürgermeister Christian Grahl begrüßt sie am Freitag, 3. Januar, in der Rathaushalle. Im vergangenen Jahr haben die Garbsener Sternsinger exakt 10.602,23 Euro gesammelt.

Karin Bierkamp wird mit den Sternsinger nach Berlin fahren und packt schon jetzt gedanklich den kleinen Koffer für die Kostüme und Kronen. Begleiten wird sie auch der Stern, auf dem steht, woher die vier kommen. „ Bistum Hildesheim“ prangt darauf.

„Es gab sogar die Vorschrift, wie er beschriftet sein muss“, sagt Bierkamp. „Dieser Besuch ist eine große Ehre für uns“, sagt Sara. Eine Sache interessiert die vier Sternsinger schon jetzt: „Wie groß ist eigentlich Frau Merkel?“

Der Stern muss mit: Emanuel Gladis (von links), Sara Bujan, Fabian Kreinacker und Ida Warmbold-Görges sind schon gespannt auf den Empfang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Quelle: Jutta Grätz

Sternsinger sammeln Millionen Euro jährlich Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk Die Sternsinger und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seitdem gesammelt, mehr als 74.400 Projekte und Hilfsprogramm für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der letztjährigen Aktion hatten die Sternsinger bundesweit für Kinder in Peru gesammelt. Kinder und Jugendliche aus 10.226 Pfarrgemeinden bundesweit waren unterwegs, rund 50,2 Millionen Euro kamen zusammen. Mit dem Geld fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Ernährung, soziale Integration, Nothilfe und pastorale Aktionen.

Von Jutta Grätz