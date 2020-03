Coronavirus-Gefahr: Stephanus-Gemeinde sagt Mittagessen ab

Berenbostel

Die Stephanus-Gemeinde in Berenbostel hat ein für Sonntag, 15. März, geplantes Mittagessen wegen der Verbreitung des Coronavirus abgesagt. Bei dem Termin wollten sich die Verantwortlichen bei etwa 100 Ehrenamtlichen – darunter viele Senioren – bedanken, die in der Gemeinde mitarbeiten. „Die Veranstaltung wird in die zweite Jahreshälfte verschoben. Wir bitten um Verständnis“, sagt Pastor Ewald Grossmann.

Der für Sonntag, 10 Uhr, geplante Gottesdienst findet aber statt. Die Stephanus-Gemeinde hat indes über die Absage des Mittagessens hinaus Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Virus getroffen, berichtet der Pastor. „Aktuell gibt es bei uns in Gottesdiensten kein Abendmahl.“

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann