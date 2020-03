Fallen wegen Corona bald Gottesdienste aus, Pastor Grossmann?

Berenbostel

Ewald Grossmann ist niemand, der jammert. Der Pastor der evangelischen Stephanus-Gemeinde in Berenbostel löst Probleme lieber fantasievoll, sagt er. Diese Eigenschaft hilft ihm in diesen Tagen, in denen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus das öffentliche Leben auch in Garbsen wochenlang weitgehend lahmzulegen droht.

„Wir haben eine Verantwortung“

Mit diesem Szenario beschäftigen sich der 63-Jährige und sein Kirchenvorstand schon seit etwa zwei Wochen intensiv. „Ein Mittagessen für rund 100 Ehrenamtliche in der Gemeinde am Sonntag haben wir schon abgesagt. Das tut mir persönlich sehr leid“, sagt der Pastor, der seit 1997 in der Garbsener Gemeinde tätig ist. Das gleiche gilt für eine geplante Übernachtung der Konfirmanden im Gemeindehaus, die ebenfalls gestrichen worden ist. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber den älteren und kranken Menschen, für die eine Verbreitung des Virus besonders gefährlich werden kann“, sagt der Pastor.

Aber was bedeutet das für die Gottesdienste der nächsten Wochen, die gerade zu Ostern traditionell besonders gut besucht sind? „Da bin ich ehrlich gesagt auch noch etwas ratlos“, räumt Grossmann ein. Absagen seien dafür bislang noch nicht geplant. Das gilt auch für den Gottesdienst am Sonntag, 15. März, um 10 Uhr, bei dem die Kirche besonders gut sein gefüllt dürfte, weil viele junge Leute erwartet werden.

Kein Kelch beim Abendmahl

Die Verantwortlichen der Stephanus-Gemeinde haben sich – Stand Donnerstagvormittag – auf einen Kompromiss verständigt: „Solange Schulen und das Rathaus noch geöffnet sind, sagen wir die Gottesdienste nicht ab.“ Bei denen hält sich der Pastor ohnehin genau an Tipps und Vorgaben der Landeskirche. Die beinhalten etwa den Verzicht auf das Händeschütteln und das gemeinsame Trinken aus einem Kelch beim Abendmahl. „Wir haben sonst schon hohe Hygiene-Standards und desinfizieren uns immer für jeden sichtbar die Hände“, betont Grossmann. „Aber jetzt wollen das Risiko einer Infektion weiter minimieren.“

Für den Fall, dass tatsächlich Gottesdienste abgesagt werden müssen, hat sich Grossmann bereits Gedanken gemacht: „Dann übertragen wir den Gottesdienst halt im Internet“, schlägt er vor. Den Einwand, dass die überwiegend älteren Gottesdienstbesucher darauf technisch nicht vorbereitet sind, lässt er nicht gelten: „Fast jeder hat doch Kinder oder Enkelkinder, die dabei helfen können.“

Die Stephanus-Gemeinde in Garbsen-Berenbostel verzichtet wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf das gemeinsame Trinken aus einem Kelch im Gottesdienst. Quelle: Gerko Naumann

Ganz auf den persönlichen Kontakt zu seinen Gemeindemitgliedern will der Pastor aber keinesfalls verzichten. „Wir sind eine soziale Truppe, wir leben davon, dass wir füreinander da sind.“

Freundlich nicken statt Hände schütteln

Auch die katholischen Gemeinden in Garbsen reagieren in den Gottesdiensten auf die Corona-Gefahr. Die Weihwasserbecken, in die die Gläubigen sonst ihre Finger tauchen, bleiben etwa leer, berichtet Christoph Lindner, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Raphael (Auf der Horst, Havelse, Berenbostel und Seelze). Beim sogenannten Friedensgruß geben die Gottesdienstbesucher zudem nicht mehr die Hände. „Stattdessen nicken wir uns freundlich zu und sagen ’Friede sei mit Dir’“, sagt Lindner.

