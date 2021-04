Stelingen

In mehreren Hausbrunnen in Stelingen ist das Grundwasser mit Schwermetallen wie Arsen, Cadmium, Nickel und Zink belastet. Das hat Regionssprecher Klaus Abelmann auf Nachfrage mitgeteilt. Die Region Hannover hat die beiden Sonderabfalldeponien (SAD) in Stelingen in den vergangenen Monaten weiter beobachtet und nach 2015 erneut Grundwasser aus Hausbrunnen analysiert.

Waren 2015 aus 19 Haus- und Gartenbrunnen Proben entnommen worden, so hatten im vergangenen Oktober 47 Stelinger ihre Brunnen in der Nähe der SAD testen lassen. Die Werte lägen zum Teil deutlich über der sogenannten Geringfügigkeitsschwelle, so Abelmann. Die Region empfiehlt daher den Grundstückseigentümern, das Grundwasser nicht als Trinkwasser und zum Befüllen etwa für Planschbecken zu nutzen und nur sparsam zur Bewässerung.

Keine umweltschädliche Wirkung

Mit den Untersuchungen werde die bereits 2016 festgestellte Belastung mit Schwermetallen von Haus- und Gartenbrunnen im Abstrom der ehemaligen SAD Sander und Hoher Weg bestätigt, so Abelmann. Trotz der festgestellten Belastungen gehe man aber nicht von einer ökotoxischen – also einer umweltschädlichen – Wirkung aus. Die Brunnen sollen weiterhin regelmäßig überprüft werden.

Die Region lässt die beiden Deponien seit 2015 untersuchen. Wesentliche Messergebnisse liegen seit 2016 vor. Die Gutachter sprachen damals von einem „schweren Schaden für die Umwelt“. Bereits 2018 hatten die Garbsener Grünen umfassende und kostenlose Brunnenuntersuchungen gefordert.

Die Region hatte 2020 im Umfeld der Sonderabfalldeponien in Stelingen neue Grundwassermessstellen errichtet. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Im Oktober 2020 hatte die Region Wasserproben aus 47 Haus-, Garten und Beregnungsbrunnen im Südosten Stelingens entnehmen lassen. Der untersuchte Bereich erstreckte sich von der Dorfstraße, über die Engelbosteler Straße, den Hohlen Weg und Höhnenkamp, an der Lange-Feld-Straße, Lindenstraße, Neisser Straße, Schlossberger Straße, Schulweg, Stöckener Straße bis zur Stralsunder Straße.

Ursprünglich wollte die Region im Frühjahr 2021 öffentlich und in Garbsen über die Ergebnisse informieren. Wegen der Corona-Situation sei bisher keine öffentliche Informationsveranstaltung dazu geplant, heißt es.

„Ich hätte mir im Sinne der Transparenz gewünscht, dass Region und Stadtverwaltung proaktiv die Öffentlichkeit über diese Ergebnisse informiert hätten, und nicht nur die Grundstückseigentümer“, sagt Darius Pilarski, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Garbsen. „Dies ist auch wichtig mit dem Blick auf das geplante Neubaugebiet Berenbostel-Ost. Das Grundwasser hält sich nicht an die Grenzen des Ortsteils.“

Schadstofffahnen breiten sich aus

Auch der Abschlussbericht der Gutachter zur regelmäßigen Überprüfung der sogenannten Schadstofffahne der beiden SAD liegt nun vor. Dort waren sogenannte leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) nachgewiesen worden, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Mitte Juli 2020 hatten auf den Flächen der Deponie Hohler Weg die Analysen für ein sogenanntes Grundwassermonitoring begonnen.

Laut Gutachten befindet sich das Zentrum der LCKW-Fahne im Bereich des Hohlen Weges und wird von einer westlich davon liegenden Quelle im Bereich der SAD Hohler Weg gespeist. „Es sieht danach aus, als ob sich die Fahne im weiteren Verlauf auf Höhe der Stöckener Straße in zwei Teilströme aufteilt“, schreibt Abelmann.

Mit Sondierbohrungen an der Sondermülldeponie Hohler Weg in Stelingen hatte die Region das Grundwasser untersuchen lassen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Demnach breitet sich ein schwächerer Teilstrom (Schadstofffahne Ost) mit geringer Konzentration an chlorierten Kohlenwasserstoffen nach Osten in Richtung der SAD Sander aus. Daneben gibt es einen stärkeren Teilstrom (Schadstofffahne Südost) mit deutlich höherer Konzentrationen entlang der Stöckener Straße in Richtung Kreuzung Stöckener Straße/L382. „Eine horizontale und vertikale Eingrenzung der Schadstofffahne Südost konnte mit den jüngsten Untersuchungsarbeiten noch nicht vollständig erreicht werden“, sagt Abelmann.

Die Region plant, zwei neue Dreifachmessstellen in Höhe der Kreuzung Stöckener Straße/Dorfstraße zu errichten. Das Grundwassermonitoring werde weitergeführt und auf die neuen Messstellen ausgedehnt, um noch mehr Daten zu erhalten, kündigt Abelmann an.

Von Jutta Grätz