Die nächsten Jahre werden außergewöhnlich spannend für die Feuerwehren in Garbsen. Die beiden größten Abteilungen in Garbsen und Berenbostel sollen für mehrere Millionen Euro neue Gerätehäuser bekommen, so hat es der Rat beschlossen. Als Stadtbrandmeister wird Ulf Kreinacker die Planungen eng begleiten. Er ist gerade für sechs Jahre im Amt wiedergewählt worden und spricht im Interview über seine Ziele und die Vor- und Nachteile der Corona-Krise.

Guten Tag, Herr Kreinacker. Wie sind die Feuerwehren in Garbsen bislang durch die Corona-Krise gekommen?

Alles in allem würde ich sagen: gut. Wir hatten in den zehn Ortsfeuerwehren keinen Infizierten. Es waren allerdings mal einige Helfer in Quarantäne, weil es Fälle in deren Umfeld gab. Sie standen dann für Einsätze nicht zur Verfügung. Wir sind personell aber glücklicherweise gut genug aufgestellt, um das zu meistern. Das könnte ganz anders aussehen, wenn eine komplette Ortsfeuerwehr wegen eines Falls in Quarantäne geschickt wird.

Was tun Sie, um das zu verhindern?

Wir halten uns an die geltenden Regeln. Das heißt vor allem: Seit März ist alles abgesagt, was Übungen und Ausbildung betrifft. Und natürlich auch eher private Dinge wie die Kameradschaftstreffen in den Wachen. Wir sehen uns nur bei Einsätzen. Und dabei sollen alle einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das ist ein Kompromiss, weil wir natürlich im Ernstfall nicht immer die empfohlenen Abstände einhalten können. Selbst wenn wir ein Fahrzeug, das für neun Feuerwehrleute ausgelegt ist, nur mit sechs besetzen, sind dazwischen keine 1,5 Meter Platz.

Bei den Einsätzen tragen die Helfer der Feuerwehren in Garbsen einen Mund-Nase-Schutz – wie hier bei einem Flächenbrand in Schloß Ricklingen. Quelle: Gerko Naumann

Die Kameradschaft ist ein wichtiger Bestandteil der freiwilligen Feuerwehren. Fehlen Ihren Leuten die Treffen?

Das muss man schon so sagen, ja. Es haben ja nicht alle Feuerwehren so viele Einsätze wie die in Garbsen und Berenbostel. Teilweise haben sich die Ehrenamtlichen in den kleineren Wehren seit Monaten nicht gesehen. Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehren drängeln natürlich. Die Stadt arbeitet an einem Plan, nachdem zumindest Übungsabende wieder unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich sind. Wir hoffen, dass es spätestens nach den Sommerferien wieder losgehen kann. Es gibt aber auch positive Auswirkungen der Corona-Krise.

Ach ja? Welche?

Noch immer arbeiten deutlich mehr unserer Leute im Homeoffice. Das bedeutet: Sie sind tagsüber nicht an ihrem Arbeitsplatz, der oft in Hannover liegt, sondern in Garbsen. Kommt ein Einsatz, sind sie sofort verfügbar. Davon profitieren wir.

Das ist Ulf Kreinacker Als Stadtbrandmeister muss Ulf Kreinacker die Belange aller zehn Ortsfeuerwehren und der 500 Aktiven in Garbsen im Blick behalten. Diesen Posten bekleidet er seit 2014. Im Juni wurde er von den Ortsbrandmeistern für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Als Stellvertreter stehen ihm Nils Wellmanns ( Feuerwehr Osterwald Unterende) und Rouven Schmitt (Stelingen) zur Seite. Kreinacker, der kürzlich 50 Jahre alt geworden ist, ist verheiratet und lebt in Havelse. Dort trat er auch 1980 in die Jugendfeuerwehr ein. Bei der Feuerwehr Garbsen übernahm er später als Zugführer 15 Jahre lang ehrenamtlich Verantwortung. Auch beruflich beschäftigt sich der Havelser mit Feuerschutz – er arbeitet als selbstständiger Brandschutztechniker.

Die Krise wird sich auf die Finanzen der Stadt Garbsen negativ auswirken, so viel ist klar. Befürchten Sie, dass bei der Feuerwehr – etwa bei den geplanten neuen Gerätehäusern – gespart werden könnte?

Eigentlich nicht. Immerhin ist der Feuerschutz eine Pflichtaufgabe der Verwaltung. Aus dem Rathaus habe ich bislang auch keine Signale empfangen, die in diese Richtung deuten würden. Was wir allerdings merken, ist: Die Suche nach den passenden Grundstücken für die neuen Wachen hat sich verzögert. Das Prozedere wird noch eine ganze Weile dauern, das kennen wir aus anderen Städten. Es muss unter anderem ein Lärmschutzkonzept entwickelt werden, weil sich Nachbarn erfahrungsgemäß gestört fühlen könnten. Vielleicht erlebe ich in meiner Zeit als Stadtbrandmeister noch eine Grundsteinlegung, einen fertigen Neubau wohl eher nicht.

Ganz anderes Thema: In Garbsen gab es in den vergangenen Wochen wieder mehrere Brandstiftungen an Müllcontainern. Die Polizei spricht von einer Serie. Ein sensibles Thema, spätestens seit dem Brand der Willehadi-Kirche. Wie gehen Sie damit um?

Ja, die Zahlen steigen, das haben wir natürlich auch festgestellt. Aber es besteht noch kein Grund zur Beunruhigung. Die Lage ist bei Weitem noch nicht so dramatisch wie vor einigen Jahren. Das liegt auch daran, dass Stadt und Wohnungsbaugesellschaften vor allem im Stadtteil Auf der Horst viel getan haben. Viele Müllcontainer sind nicht mehr von Holz umgeben, sondern stehen hinter Metallgittern und weit weg von den Wohnhäusern. Die Kameraden sehen die Situation derzeit noch relativ locker. Obwohl es natürlich ärgerlich ist, wenn die Nachtruhe wegen sowas unterbrochen wird.

An der Wertstoffinsel neben der Saturnringschule haben Unbekannte am 7. Juli Feuer gelegt. Quelle: privat

Blicken wir zum Abschluss mal in die Zukunft: In sechs Jahren läuft Ihre zweite Amtszeit ab. Was wollen Sie bis dahin als Stadtbrandmeister erreicht haben?

Bis dahin müssen die Planungen für die beiden neuen Gerätehäuser in Garbsen und Berenbostel auf den Weg gebracht sein. Parallel muss die Stadt den Fokus aber auch auf die Gerätehäuser der kleineren Ortsfeuerwehren richten. Auch hier muss sich überall etwas tun.

Beim Personal darf es gern noch etwas mehr werden. Gerade tagsüber können wir jede Frau und jeden Mann gebrauchen. Vielleicht finden sich noch mehr Arbeitgeber in Garbsen, die sagen: Wir stellen einen Feuerwehrmann ein.

Von Gerko Naumann