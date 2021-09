Garbsen

Alles beginnt mit sanften Pianoklängen und der tiefen, ruhigen Stimme eines professionellen Sprechers. „Wir sind in Garbsen zu Hause“, säuselt er, während mit Drohnen gedrehte Luftbilder aus unterschiedlichen Stadtteilen zu sehen sind. Die Verwaltung hat einen Imagefilm über die Stadt anfertigen lassen, mit dem sie die Schönheit und Vielfalt der rund 79 Quadratkilometer zeigt, die sich Garbsen nennen. Das Ergebnis ist ab sofort auf www.garbsen.de/aufeinenblick und auf dem Youtube-Kanal der Stadt Garbsen zu sehen.

„In Garbsen zu leben hat viele Facetten. Der neue Imagefilm der Stadt zeigt, wie gut es sich hier leben lässt“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange, die auch für das Marketing im Rathaus mitverantwortlich ist. Naturgemäß stark komprimiert soll der Film doch möglichst viele Facetten zeigen: Tradition trifft auf Moderne, Landwirtschaft auf Forschung und Ländliches auf Urbanität. Auf den Bildern sind deshalb unter anderem Unternehmen wie Amazon, spielende Kinder auf der Parkouranlage im Stadtteil Auf der Horst und in Uniformen posierende Feuerwehrleute zu sehen.

In dem Imagefilm sind viele mit Drohnen gemachte Luftbilder zu sehen. Quelle: Stadt Garbsen

Diese hochauflösenden Sequenzen sehen wertig aus und geben Außenstehenden einen guten ersten Eindruck von Garbsen. Aber wozu braucht die Stadt überhaupt einen solchen Film? „Imagefilme gehören heutzutage zum Repertoire eines erfolgreichen Marketings – das gilt für Städte genauso wie für Unternehmen, Verbände oder die Politik“, erläutert Stadtsprecher Benjamin Irvin.

Zielgruppen sind Neubürger und Einwohner

Die Aufnahmen sollen jedem zeigen, der Garbsen noch nicht kennt, „was unsere Stadt zu bieten hat. Und allen, die hier leben, zeigt der Film die Vielfalt und Schönheit ihrer Heimat.“ Zielgruppen seien also sowohl Neubürger, Studenten und Unternehmen, aber vor allem „die Menschen in unserer Stadt“. Um auch Menschen im Ausland, etwa potenzielle Austauschschülerinnen und -schüler, anzusprechen, soll es demnächst noch eine Version mit englischen Untertiteln geben, kündigt Irvin an.

Für die Umsetzung des Films hat sich das Stadtmarketing Unterstützung bei der Agentur „Fabelzucker“ aus Hamburg geholt. Deren Engagement hat die Verwaltung exakt 7064,32 Euro gekostet. „Wie üblich und notwendig haben wir eine Ausschreibung vorgenommen. Anschließend haben wir uns für das wirtschaftlichste Angebot entschieden“, sagt Irvin.

Die Verwaltung sei aber auch inhaltlich von der Agentur aus Hamburg überzeugt. Deren Geschäftsführer Jan Waßmuth habe sich im Anschluss an die Drehtage sehr positiv über die Garbsenerinnen und Garbsener geäußert, berichtet Irvin. Er habe mit vielen Leuten gesprochen, und alle waren dabei „unglaublich aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit“. Das kannte er so bisher aus seiner Arbeit in anderen oftmals größeren Städten nicht, so der Stadtsprecher.

Die Arbeiten am Film haben im Oktober 2020 begonnen, also mitten in der Corona-Zeit. Das sei auch der Grund, warum weniger größere Menschengruppen zu sehen sind als ursprünglich geplant. „Wir haben uns sehr gefreut, dass zum Abschluss der Drehzeit in diesem Sommer Aufnahmen beim Konzert der Big Band Berenbostel bei uns auf dem Rathausplatz möglich waren“, sagt Lange.

Von Gerko Naumann