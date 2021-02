Garbsen

Im Rechtsstreit zwischen der Stadt Garbsen und dem ehemaligen Schulhausmeister Martin von der Werth ist eine Einigung in weite Ferne gerückt. Bei einem weiteren Verhandlungstag vor dem Arbeitsgericht Hannover gab es keine Annäherung. Im Gegenteil: Von der Werths Rechtsanwalt Michael Falke erhebt seinerseits schwere Vorwürfe gegen die Verwaltung. Diese habe über Jahre die Reinigung öffentlicher Gebäude nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben.

Lesen Sie auch: 24.000 Euro für Überstunden? Stadt Garbsen kündigt Hausmeister fristlos

Anzeige

Zum Hintergrund: Ursprünglich hatte von der Werth gegen die Stadt geklagt. Er verlangte von seinem damaligen Arbeitgeber mehr als 24.000 Euro als Ausgleich für Überstunden, die er als Hausmeister der Caroline-Herschel-Realschule und Oberschule Garbsen seit 2017 angesammelt habe. Daraufhin kündigte ihm die Stadt fristlos – und warf von der Werth unter anderem Arbeitszeitbetrug vor. Das bedeutet: Der Hausmeister soll Stunden abgerechnet haben, in denen er tatsächlich gar nicht gearbeitet hat.

Wann begann Arbeitstag des Hausmeisters?

Dieser Vorwurf ist für Rechtsanwalt Falke mittlerweile vom Tisch. Es sei aus seiner Sicht erwiesen, dass der Arbeitstag des Hausmeisters zwangsläufig gegen 4.30 Uhr begonnen habe, weil er zu dieser Zeit die Mitarbeiterinnen der Reinigungsfirma ins Gebäude gelassen habe. Dazu musste er eine sogenannte Oberschließung entriegeln, für die nur er und die Schulleiterin den passenden Generalschlüssel besaßen. „Das bestreitet die Stadt auch gar nicht mehr“, sagt Falke. Die Stadt argumentiere nun so, dass es „nicht erforderlich gewesen“ sei, die Oberschließung zu betätigen. „Ob jemand eine Leistung nicht erbracht hat oder ob sie nicht erforderlich war – das macht juristisch einen gewaltigen Unterschied“, so der Experte für Arbeitsrecht.

Ratsmitglied informiert Kommunalaufsicht

Im Zuge seiner Recherchen ist Falke nun eben auf Unregelmäßigkeiten bei der Ausschreibung der Reinigungsleistungen gestoßen. Das hat wiederum ein Ratsmitglied, das lieber anonym bleiben will, erfahren und sich an die Kommunalaufsicht gewandt. Die Behörde bestätigt in einem Schreiben an den Lokalpolitiker, das der HAZ/NP-Redaktion Garbsen vorliegt: „Die Stadt Garbsen räumt in ihrer Stellungnahme ein, dass die Reinigungsverträge für die meisten Schulen und Sporthallen mittlerweile eine Laufzeit von über 20 Jahren aufweisen.“

In dem Schriftstück heißt es weiter, dass die Stadt Garbsen mittlerweile „erkannt hat, dass hier eine Neuvergabe erforderlich ist und auch schon entsprechend tätig geworden ist“. Deshalb sehe die Kommunalaufsicht „keine Grundlage für ein Einschreiten“. Das begründet die Behörde auch damit, „dass die Reinigungskosten im unteren Bereich der Vergleichsdaten angesiedelt waren.“ Ihr Fazit lautet deshalb: „Die Wirtschaftlichkeit war demnach gegeben“.

Diese vergleichsweise milde Reaktion kann das Ratsmitglied nicht verstehen. Der Politiker betont, dass das Reinigungsunternehmen zuletzt etwa 221.000 Euro pro Jahr für seine Leistungen in Garbsen kassiert hat. „Das überschreitet die gesetzliche Grenze, ab der eine Ausschreibung notwendig gewesen wäre, bei Weitem“, betont er.

Bund der Steuerzahler schaltet sich ein

Inzwischen interessiert sich auch der Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen für die Vergabepraxis der Stadt Garbsen. Dessen Vorsitzender Bernhard Zentgraf ist „verwundert, dass die Kommunalaufsicht nicht weiter tätig wird“. Seiner Ansicht nach habe die Stadt Garbsen ganz offensichtlich Aufträge zur Reinigung von Schulen und Sporthallen immer wieder an die gleiche private Firma vergeben.

„In Garbsen wurden offensichtlich Aufträge zur Reinigung von Schulen und Sporthallen immer wieder an die gleiche Firma vergeben“: Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler hat sich mit dem Fall beschäftigt. Quelle: Bund der Steuerzahler

Dadurch hatten Konkurrenzfirmen nicht die Möglichkeit, mit einem günstigeren Angebot ins Geschäft mit der Stadt zu kommen. Es sei noch unklar, ob tatsächlich jemandem ein finanzieller Schaden entstanden sei, sagt Zentgraf. Deshalb gelte: „Das Handeln der Verantwortlichen im Rathaus muss politisch und rechtlich aufgearbeitet werden. Die Steuerzahler verlangen Transparenz.“

Stadt weist Vorwürfe zurück

Die Stadt selbst reagiert verwundert über die Vorwürfe: „Es ist nicht zutreffend, dass die Stadt die Reinigungsleistung jährlich an das gleiche Unternehmen vergeben hat“, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit. Diese Frage sei auch nicht Gegenstand des arbeitsgerichtlichen Verfahrens. „Vielmehr wird dieses Thema hier scheinbar instrumentalisiert“, so Lange. Der Vertrag mit der Reinigungsfirma sei vor vielen Jahren abgeschlossen worden und enthalte eine langfristige Bindung. „Gegenwärtig erfolgt eine Neuausschreibung dieser Reinigungsleistungen“, kündigt die Verwaltung an. Darüber hinaus wollen sich Verantwortlichen mit Hinweis auf den Datenschutz nicht zu dem laufenden Verfahren äußern.

Der Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Schulhausmeister und der Stadt Garbsen füllt mittlerweile mehrere Aktenordner. Quelle: Gerko Naumann

Für Rechtsanwalt Falke hinterlässt das Verhalten der Verwaltung in jedem Fall einen faden Beigeschmack. Er sieht dem weiteren Verlauf der juristischen Auseinandersetzung gelassen und optimistisch entgegen. Der Prozess am Arbeitsgericht soll im Mai mit der Aussage der Mitarbeiterin des Reinigungsunternehmens fortgesetzt werden. Dann geht es darum, ob von der Werth die Frau zu einer falschen Aussage bezüglich seines täglichen Arbeitsbeginns gedrängt hat.

„Ich will meinen Job zurück“

Der Hausmeister selbst betont, dass es ihm weiter nur um eines geht: „Ich will meinen Job zurück.“ Er wäre der Stadt „bei den Überstunden entgegengekommen“, versichert von der Werth. Nach den Betrugsvorwürfen gegen ihn sei er sich nun jedoch in einem Punkt sicher: „Wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch.“

Von Gerko Naumann