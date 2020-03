Stadt sagt wegen Coronavirus alle Veranstaltungen bis Ende April ab

Garbsen

Die Stadt Garbsen erweitert ihre Absage aller Veranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Bis Ende April werden wegen „der sich verschärfenden Pandemie-Situation“ alle städtischen Veranstaltungen abgesagt oder verschoben, teilt Stadtsprecher Benjamin Irvin mit.

Konkret betroffen seien sämtliche Theater- und Kabarettaufführungen des Kulturbüros, die Veranstaltungen im Kulturhaus Kalle sowie Lesungen und andere Aktionen in der Stadtbibliothek. Im Hinblick auf bereits gekaufte Eintrittskarten wird derzeit geprüft, was nachgeholt werden kann, verspricht Irvin. „Sollte es einen Ersatztermin geben, behalten die Karten ihre Gültigkeit.“

Karten können zurückgegeben werden

Nicht verschoben werden der Blues Evening am 20. März sowie das Frühlingskonzert am 22. März. Beide Veranstaltungen fallen aus. Karten können in den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, in denen sie gekauft wurden.

Bürger, die Fragen zu einzelnen Veranstaltungen haben, sollen sich an den jeweiligen Veranstalter wenden, sagt Irvin. „Also zum Beispiel an das Kulturbüro, die Bibliothek oder das Kulturhaus Kalle.“

Von Gerko Naumann