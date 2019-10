Altgarbsen

Vor der Grundschule Osterberg an der Jahnstraße sowie an der Straße Am Osterberge ist am Mittwochnachmittag die vierte Hol- und Bringzone im Garbsener Stadtgebiet eingerichtet worden. Die Regelung gilt ab Montag, 21. Oktober, also direkt nach den Herbstferien. Das Projekt – auch „Kiss-and-Go-Zone“ genannt...