Garbsen

Die Stadtverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, eine weltoffene Kommune zu sein und dafür erfolgreich als Modellkommune des Projekts „Weltoffene Kommune – Vom Dialog zum Zusammenhalt“ beworben. Dieses Projekt wird gemeinsam von der Phineo AG und der Bertelsmann Stiftung umgesetzt und durch die Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration unterstützt.

Die Stadt Garbsen bietet deshalb für Donnerstag, 1. Juli, an, über das Zusammenleben in der Stadt zu sprechen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich ab 17.30 Uhr digital. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Arbeit in Kleingruppen

„Weltoffenheit lebt davon, dass wir miteinander reden, uns kennenlernen und gemeinsam das Leben in der Stadt gestalten“, sagt die für das Projekt verantwortliche Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst. Die Veranstaltung umfasst einen Dialog zum Zusammenleben in der Stadt und wird von Kerstin Schmidt von „Demographie lokal“ moderiert. In Kleingruppen wird unter anderem der Frage nachgegangen, wie Begegnung und Austausch und das Zusammenleben beispielsweise auch während der Corona-Pandemie gelingen kann.

Info: Anmeldungen sind bis Montag, 28. Juni, online über https://phineo.sslsurvey.de/Dialogveranstaltung-Garbsen/ möglich. Rückfragen nimmt Barbara Willhauck-Wilken unter Telefon (0 51 31) 70 75 71 entgegen.

Von Linda Tonn