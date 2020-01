Garbsen

Eltern können ihre Kinder ab Donnerstag, 16. Januar, für die Villa Kunterbunt in den Osterferien anmelden. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmeldeportal www.villakunterbunt-garbsen.de. Das ganztägige Ferien-Betreuungsangebot richtet sich an Kinder von berufstätigen Eltern sowie von Alleinerziehenden. Kinder werden vom 30. März bis 3. April sowie vom 6. bis 9. April jeweils montags bis freitags, in der zweiten Woche bis Donnerstag, von 8 bis 16 Uhr im Freizeitheim am Planetenring betreut.

Langeweile kommt nicht auf

Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Ob basteln, tanzen oder spielen: Langweilig wird es nicht. Willkommen sind Kinder von sieben bis elf Jahren. Die Teilnahme kostet 60 Euro für die erste Woche und 50 für die zweite Woche. Frühstück, Mittagessen und Programm sind im Preis inbegriffen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05131) 707572.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens