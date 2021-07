Berenbostel

Isolation und Vereinsamung sind ein großes Problem unter jungen Menschen in Garbsen – nicht erst seit der Corona-Pandemie. Um junge Frauen und Männer mit psychischen Problemen im Alter von 15 bis 25 Jahren kümmern sich in Garbsen ab sofort drei Fachleute um die pädagogische Leiterin Ina Ritter von der Jugendwerkstatt Garbsen. Diese hat in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Balance in Berenbostel ein Projekt namens Sprungbrett gegründet.

Lesen Sie auch: „Als würde das ganze Leben abgebrochen“: So geht es Abiturienten aus Garbsen

Eine persönliche Krise kann auch schon bei jungen Menschen ganz schnell zum sozialen Absturz führen, sagt Lukas Schütt. Er ist als pädagogischer Mitarbeiter einer der drei Ansprechpartner des Projekts Sprungbrett. Dabei kümmert er sich unter anderem um einen 25-Jährigen, der in einer Unterkunft für Wohnungslose in Stelingen lebt. „Er hatte eigentlich einen ganz normalen Lebenswandel, ist zur Schule gegangen und hat anschließend eine Ausbildung begonnen“, berichtet Schütt. Doch dann zerbrach eine Beziehung und es ging rasant bergab. Der junge Mann verlor erst seine Ausbildung, dann seine Wohnung. Nun arbeitet er gemeinsam mit Schütt daran, sein Leben Schritt für Schritt wieder in den Griff zu bekommen.

Zuhören und praktische Hilfe sind wichtig

Spätestens durch die lange Corona-Trennung sind aber auch schon deutlich jüngere Jugendliche von psychischen Problemen betroffen, sagt Ritter. „Viele junge Leute schließen sich zu Hause ein. Kontakte pflegen sie höchstens noch über Soziale Medien“, sagt die pädagogische Leiterin. Das führe bis zur Verweigerung der Schulpflicht oder in die Drogensucht. Wie können die Experten den Jugendlichen aus dieser Lage heraushelfen? „Zuhören ist der erste Schritt“, sagt Schütt. Zudem steht praktische Hilfe ganz oben auf der Liste – etwa das gemeinsame Öffnen wichtiger Briefe und der Besuch bei Ämtern. „Wenn die Menschen uns nicht bei Balance aufsuchen können oder wollen, gehen wir auch dahin, wo sie wohnen“, berichtet Schütt.

Die Beratungsstelle Balance ist in zwei sanierten Fachwerkhäusern im Werner-Baesmann-Park in Berenbostel untergebracht. Quelle: Gerko Naumann

Die bis zu 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich aber auch einfach in der sogenannten Kontaktstelle am Birkenweg 82 im Werner-Baesmann-Park in Berenbostel aufhalten, ergänzt Ritter. Dort gibt es ein Café mit kostenlosem WLAN sowie die Möglichkeit, gemeinsam zu malen, Möbel herzustellen und zu musizieren. Die Beratung ist in Einzelgesprächen und in Gruppen vorgesehen. Finanziert wird das Projekt Sprungbrett von der Diakonie in Niedersachsen, dem Jobcenter und der Region Hannover.

Info: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts Sprungbretts sind telefonisch unter (0 51 31) 9 08 63 42 und per E-Mail an sprungbrett@balance-ev.com erreichbar. Weitere Informationen gibt es online auf sprungbrett.juwe-garbsen.de.

Von Gerko Naumann