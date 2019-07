Auf der Horst

Das Ensemble Spring’s Singers ist am Sonnabend, 27. Juli, zu Gast in der Willehadikirche. Die Sänger präsentieren ihr neues Programm ab 19 Uhr am Orionhof 4. Sie lassen eine vielfältige Mischung aus weltlicher und geistlicher Chormusik erklingen. Die Sänger treffen sich seit ihrer Gründung vor 27 Jahren zu einem Probenwochenende vor den Konzerten in Springe. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Sänger ist erwünscht.

Von Jutta Grätz