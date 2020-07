Berenbostel

Altkleider, Müll, Kühlschränke, Fernsehgeräte: Anlieger und Nutzer der Wertstoffinsel Am Hechtkamp kennen das Bild seit Jahren. Der Sportverein Turnklub Berenbostel (TKB) und das Restaurant Berenbosteler Terrassen fordern von der Stadt Garbsen und vom Abfallentsorger Aha seit mehr als einem Jahrzehnt eine Lösung. Bisher sind alle Alternativen gescheitert. Klar, dass niemand solche Bilder auf seinem Grundstück haben will.

Kinder zum Plündern missbraucht

Ein Lastwagen hält auf dem TKB-Parkplatz. Kinder steigen aus. Ein Erwachsener bugsiert sie in die Klappe der Altkleidercontainer. Die Kinder werfen die gesamte gebrauchte Kleidung auf den Parkplatz. Die besten Stücke werden mitgenommen, der Rest bleibt wild verteilt liegen. Diese bizarre Szene haben Anwohner beobachtet, ohne allerdings die Polizei zu informieren. Offenbar stehlen organisierte Banden Kleiderspenden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region.

Nicht nur Berge von Altkleidern bleiben zwischen den Containern regelmäßig liegen – auch Bauschutt, Matratzen und Elektrogeräte. „Wir kämpfen quasi seit fast 20 Jahren gegen überquellende Altpapiercontainer, wilden Müll und Glasscherben auf dem Gelände“, sagt die TKB-Vorsitzende Ariane Rother. „Auch Ratten sind hier schon gesichtet worden – es ist einfach nur ekelig.“

Strafandrohung nützt nichts

Immer wieder haben sich die Ehrenamtlichen des TKB und auch Lars Hildebrand, Betreiber des Restaurants Berenbosteler Terrassen, über den illegal entsorgten Müll beschwert – bei der Stadtverwaltung, bei der Region und beim Abfallentsorger Aha. „Passiert ist nicht wirklich viel“, sagt Rother verärgert.

Die Container würden mittlerweile offenbar täglich von Aha geleert, hat sie beobachtet. Ein Schild am Bretterzaun droht mit einer Strafe von bis zu 5000 Euro für illegalen Müll. Genützt hat das bisher nichts. „Hier wird noch immer systematisch Sperrmüll entsorgt – vor allem abends und an den Wochenenden“, so Rother.

Gastronom: Zustände sind geschäftsschädigend

Gastronom Hildebrand kritisiert den Zustand ebenfalls scharf. Teilweise sei der Platz so voller Müll, dass es kein Durchkommen gäbe zu den Containern. „Die Aha-Mitarbeiter, die den Parkplatz säubern müssen, tun mir wirklich leid“, sagt Hildebrand, „es ist schlimm, was sie da wegschaufeln müssen.“ Für sein Restaurant seien die Zustände „geschäftsschädigend“, sagt er. Einige potenzielle Gäste hätte wegen des vermüllten Parkplatzes Trauer- und Hochzeitsfeiern abgesagt.

„Teile des Mülls fliegen über den Zaun auf unseren Sportplatz“, sagt Rother. Und auch die angrenzenden Felder seien häufig mit Plastikbechern, Pappen und Tüten übersät, die die Ehrenamtlichen später einsammelten. Nutzer der Wertstoffinsel kritisieren ebenfalls den oft vermüllten Zustand, darunter eine Seniorin aus Osterwald, die ihren Namen nicht nennen will. Besonders am Wochenende sieht es hier schlimm aus“, bestätigt eine junge Frau, die gerade ihr Altglas entsorgt.

Auch wenn beim Ortstermin nur ein blauer Sack am Altkleidercontainer lehnt: „Hier wird systematisch Sperrmüll entsorgt“, kritisiert Ariane Rother, Vorsitzende des TK Berenbostel. Quelle: Jutta Grätz

Rother : Die Container müssen weg

Die Wertstoffinsel ist gut besucht an diesem regnerischen Vormittag, im Fünf-Minuten-Takt bringen Leute leere Flaschen, Säcke mit gebrauchter Kleidung und Pappen. Nur ein einsamer blauer, mit gebrauchter Kleidung gefüllter Plastiksack lehnt an einem der Altkleidercontainer, ein paar kleinere Pappen und Kunstofffolien liegen vor den Altglasbehältern.

„Heute finden wir mal kein Sofa und keinen Kühlschrank“, sagt Ariane Rother ein wenig zynisch. Vor ein paar Tagen lag dort ein großer Sack Bauschutt. In sollen Fällen informiert Rother in Absprache mit der Stadt und in schöner Regelmäßigkeit das städtische Grünflächenamt. „Die Stadt reagiert dann immer schnell, meist am nächsten Tag – aber das ist doch kein Dauerzustand“, sagt sie. „Ob in den Telefonaten oder bei der Begehung der Sportanlagen: Wir werden langsam müde, das immer wieder anzusprechen.“

Der Parkplatz am Hechtkamp ist öffentlich, das Grundstück gehört der Stadt. Rother appelliert darum ausdrücklich auch an die Mitbürger. „Wir Ehrenamtlichen haben schlichtweg keine Lust mehr, den Müll von anderen aufzuräumen“, betont sie. Das Thema beschäftigt sie seit ihrem Amtsantritt 2003, „und meine Vorgänger noch länger. Für uns gibt es nur eine Lösung: Die Container müssen hier weg“, sagt sie.

Alternative am Fuchsfeld erst in paar Jahren

Das hat sie mehrfach gefordert, auch 2016 bei einem Ortstermin mit Vertretern von Ortsrat und Stadtverwaltung. Und auch konkrete Vorschläge für einen Standort gemacht: „Die Wertstoffinsel könnte doch auf dem Schützenplatz an der Corinthstraße oder bei Edeka stehen.“ Sowohl Schützenverein als auch Edeka haben das in der Vergangenheit abgelehnt, aus bekannten Gründen.

Nach Aussage der Stadtverwaltung muss für einen neuen Stellplatz ein Bebauungsplan aufgestellt oder geändert werden. Er schlug damals vor, im Neubaugebiet Fuchsfeld eine neue Fläche einzuplanen. Dann könne man über eine Verlagerung sprechen. Das Neubaugebiet ist derzeit in Planung. Stadt, Region Hannover und Aha wollen in den nächsten Tagen zum Problem Stellung nehmen.

