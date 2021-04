Auf der Horst

Die Vorräte der Hannöverschen Tafel in Garbsen an der Skorpiongasse sind wieder gefüllt. Wo es vor wenigen Tagen noch an haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln fehlte, stapeln sich seit Sonnabend vollgepackte Kisten. Den ganzen Vormittag über waren Garbsener Bürgerinnen und Bürger einem Aufruf der Tafel gefolgt und hatten kistenweise Lebensmittel gespendet. „Wir sind überwältigt. Wir haben so viele Spenden wie noch nie bekommen“, sagt Klaus Bertram, Leiter der Ausgabestelle Garbsen.

Eine der Spenderinnen ist Gabriela Blömer. „Uns geht es gut. Also möchte ich andere, denen es in diesen Zeiten nicht so gut geht, daran teilhaben lassen“, sagt die Altgarbsenerin. Mit Abstand und Maske reicht sie den Ehrenamtlichen einen Korb mit Pralinen, Nudeln und Reis.

Gudrun Rößler und Rainer Schmalstieg laden gleich zwei Kisten aus ihrem Kofferraum aus. Als sie den Aufruf in der HAZ/NP gelesen hat, habe sie sofort „querbeet“ von Kartoffelbreipulver bis Seife für die Tafel eingekauft, sagt Rößler.

Haltbare Lebensmittel sind immer gefragt

Was an der Lieferrampe an Spenden ankommt, wird in den Räumen der Tafel von zwei Ehrenamtlichen für die Ausgabe vorbereitet. Die Garbsener Tafel versorgt regelmäßig etwa 340 Bedarfsgemeinschaften, in denen zusammen rund 800 Menschen leben. Supermärkte wie Real geben frische Lebensmittel ab. Doch die sind nicht lange haltbar und werden schnell verteilt. „Mein Ansinnen ist es, dass auch der Letzte etwas bekommt. Da hilft es, haltbare Lebensmittel auf Lager zu haben“, sagt Bertram.

Doch die Regale der Tafel waren leer. In solchen Situationen sammelten die Ehrenamtlichen bisher Spenden direkt in den Supermärkten. Um in dieser Zeit aber kein Infektionsrisiko einzugehen, nehmen die Helfer davon Abstand. Spendenaufrufe wie am Sonnabend seien daher immer wieder notwendig, sagt Bertram. Lebensmittelspenden können, unabhängig von der Aktion am Sonnabend, jeden Mittwoch von 9.30 bis 12 Uhr an der Lieferrampe der Tafel am Ende der Skorpiongasse abgegeben werden.