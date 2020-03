Wegen Umbau: Sparkasse berät jetzt im Container

Garbsen-Mitte

Stefan Blume ist in diesen Tagen häufig als Wegweiser gefragt. Der Filialleiter der Sparkasse Hannover in Garbsen-Mitte und seine Kollegen sind nämlich vorübergehend umgezogen – und zwar in einen weißen Container. Der steht auf dem Parkplatz des Gebäudes des Geldinstitutes an der Hänselriede, das in den nächsten Monaten grundlegend für einen Millionenbetrag modernisiert wird.

Gebäude wurde 1988 errichtet

„Für viele Kunden ist die Situation in den ersten Tagen noch überraschend“, berichtet Blume. Sie sind den üblichen Weg in das 1988 erbaute Gebäude gewohnt und stehen dort seit vergangener Woche vor verschlossenen Türen. „Zwei Tage lang haben wir unsere Sachen ausgeräumt und unsere Büros im Container eingeräumt“, sagt Blume. Dort sollen die Kunden während der Bauzeit – die bis Ende des Jahres dauern wird – fast alle Angebote in Anspruch nehmen können, die sie bislang auch erhalten haben.

Das Gebäude der Sparkasse an der Hänselriede in Garbsen-Mitte wird in den nächsten Monaten aufwendig saniert. Quelle: Gerko Naumann

Deshalb sind auch die Geldautomaten aus dem Hauptgebäude in einen sogenannten SB-Container verfrachtet worden. In dem roten Häuschen können die Garbsener wie gewohnt Geld abheben und einzahlen und an einem Terminal zudem Überweisungen ausführen. Persönlicher geht es im etwas unscheinbaren weißen, aber gut beheizten Container nebenan zu. Fünf Mitarbeiter der Sparkasse empfangen Kunden dort zu Beratungsgesprächen. „Dafür gibt es abgetrennte Büros, damit die Vertraulichkeit gewahrt bleibt“, sagt Blume.

Kassengeschäft nur in Berenbostel

Es gibt allerdings eine Einschränkung für die Kunden: Das Kassengeschäft ist im Container nicht möglich, sagt der Filialleiter. Wer also höhere Geldsummen abheben will, sollte die Filiale in Berenbostel (Dorfstraße 1) aufsuchen. Teilweise wieder in Betrieb genommen werden zudem Räume in der eigentlich bereits dauerhaft geschlossenen Filiale im Stadtteil Auf der Horst. In dem Gebäude am Herkuleshof werden allerdings nur vorher terminierte Beratungsgespräche angeboten, kündigt Blume an.

So sehen die Container der Sparkasse in Garbsen-Mitte aus. Quelle: Gerko Naumann

Der Umbau der Sparkassen-Filiale in Garbsen-Mitte ist Teil des Modernisierungskonzeptes des Unternehmens. 30 Millionen Euro will das Geldinstitut bis 2022 ausgeben, um die Niederlassungen zu modernisieren. Die Standorte werden nach einem neuen einheitlichen Design gestaltet. Die klassische Schalteratmosphäre soll aufgelockert werden, geplant sind offene Infotresen, Aufenthaltsbereiche und Sitzecken für die Kunden samt Kaffeeausschank.

In Garbsen wird unter anderem ein Aufzug eingebaut, mit dem auch Menschen im Rollstuhl problemlos in die oberen Etagen gelangen. Außerdem wird die Zahl der Schließfächer deutlich aufgestockt – von 300 auf 1450. Auf dem Parkplatz soll zudem eine Ladesäule für Elektroautos aufgestellt werden.

Sparkassen-Filialleiter Stefan Blume zeigt sein Büro im Container. Quelle: Gerko Naumann

So erreichen Sie die Mitarbeiter in Garbsen

Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle im Sparkassen-Container an der Hänselriede sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags von 14.30 bis 16 Uhr und dienstags und donnerstags von 14.30 bis 19 Uhr. Die Mitarbeiter bitten um eine telefonische Absprache des Termins unter (0511) 30008235.

Von Gerko Naumann