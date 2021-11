Das ökumenische Sozialprojekt Neuland in Garbsen-Berenbostel besteht seit 18 Jahren. Die Anlaufstelle für Sozialberatung am Kronsberg ist etabliert – das Bistum Hildesheim stellt sie nun auch personell auf sichere Füße.

„Fast jeder in Berenbostel weiß, was Neuland ist“. Kathrin Osterwald (links) und Anne-Kathrin Marmann haben ein offenes Ohr, koordinieren, planen – auf Augenhöhe und für das Sozialprojekt Neuland in Garbsen-Berenbostel. Quelle: Jutta Grätz