Berenbostel

Eine kleine Menschenschlange hat sich am Donnerstagvormittag vor der Tür des Sozialen Kaufhauses in der Thomas-Mann-Straße gebildet. Das war zwei Tage geschlossen, weil die Mitarbeiter am Dienstag und Mittwoch die zusätzliche Verkaufsfläche eingeräumt haben. Diese war seit November vorigen Jahres gesperrt, weil das Dach des Gebäudes saniert werden musste. In dieser Zeit war der Eingang an die Straße Böckeriethe verlegt worden.

Anzahl der Kunden auf 20 beschränkt

„Jetzt können die Kunden die Doppelschiebetür an der Thomas-Mann-Straße nutzen. Das ist im Hinblick auf Corona auch hygienischer“, sagte Andreas Volkmann erfreut. Er ist Betriebsleiter des gemeinnützigen Betreibers Labora, der noch fünf weitere Soziale Kaufhäuser in Hildesheim, Peine, Barsinghausen, Lehrte und Sarstedt betreibt. Wegen Corona dürfen derzeit ohnehin nur 20 Kunden gleichzeitig in das Geschäft. Alle müssen einen Mund-Nasenschutz tragen und sich einen Einkaufswagen oder –korb nehmen.

Soziales Kaufhaus wird gut angenommen

Der Andrang war am Donnerstag groß und es gab auch einen Grund zum Feiern: Labora besteht seit 30 Jahren. „Das Soziale Kaufhaus wird sehr gut angenommen“, sagte Volkmann. Seit Mitte April dürfen wieder Kunden in den rund 1200 Quadratmeter großen Laden kommen. Dort gibt es Möbel, Bekleidung und Hausrat zum kleinen Preis. In der neuen Verkaufsfläche befinden sich auch ein neuer Tresen und eine Café-Ecke.

In den vergangenen Wochen hat das Soziale Kaufhaus viele Spenden erhalten. „Das Lager ist voll“, sagte Filialleiterin Monika Struß. Die Mitarbeiter entscheiden bei Möbeln vor Ort, was mitgenommen und angeboten werden kann. „Zum Glück ist die Spendenbereitschaft groß. Nur dann geht das Konzept auch auf“, betonte Volkmann. Das Soziale Kaufhaus ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auch eine Öffnung am Sonnabend ist in Planung.

Von Anke Lütjens