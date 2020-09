Altgarbsen

Trauerfeiern mit begrenzter Teilnehmerzahl, Abschied am offenen Sarg mit Abstand, keine Umarmung, kein Händedruck: Die Corona-Krise wirkt sich noch immer drastisch auf das Bestattungswesen aus. Wir haben mit Arne Schelp (48) darüber gesprochen, wie sich seine Arbeit seit Beginn der Corona-Zeit geändert hat – und welche Regeln aktuell gelten. Schelp ist Inhaber des Unternehmens Kriewald Bestattungen in Altgarbsen,

Herr Schelp, wie wirkt sich die Corona-Krise derzeit auf Ihre Arbeit aus?

Es ist vor allem die räumliche Distanz, die meinen Arbeitsalltag stark verändert hat – Distanz zu den Angehörigen und zu den Trauergästen. Wenn ich im Sterbefall ins Haus gerufen werde, ist dies eine Ausnahmesituation für die Angehörigen. Dennoch müssen wir den Abstand wahren, dürfen sie nicht berühren, ihnen nicht mit Händedruck kondolieren. Diese menschliche Nähe fehlt beiden Seiten. Und in den Räumen, in denen die Familie Abschied nimmt, kann es warm und eng sein – dann Abstand zu wahren, ist nicht leicht. Und auch die Trauergespräche und die Trauerfeier selbst werden nach wie vor von strengen Regeln bestimmt.

Welche Regeln sind das aktuell?

Aktuell dürfen bis zu 50 Personen an einer Trauerfeier teilnehmen. Unter freiem Himmel ist das so umzusetzen. In Innenräumen hängt die Teilnehmerzahl von der Größe der Kapelle ab. Am Friedhof Planetenring dürfen 20 Trauergäste teilnehmen, in Berenbostel sind es 30. Die Abstände müssen gewahrt bleiben, nur Familien dürfen zusammensitzen. Wir müssen die Kontaktdaten der Trauergäste aufnehmen. Beim Abschied am offenen Sarg, wenn die Toten aufgebahrt sind, muss der Abstand beachtet werden. Und bei positiv Getesteten muss der Sarg geschlossen bleiben.

Sind diese strengen Regeln sinnvoll?

Ja, solange wir keine gesicherten Erkenntnisse haben, an welchen Stellen wir die Regeln lockern können. Corona ist offensichtlich auch nach dem Tod ansteckend. Ob beim Waschen, Ankleiden oder Frisieren: Jeder Kontakt birgt auch ein Risiko für uns Bestatter. Bei jeder Bewegung des Toten kann noch Atemluft entweichen. Wir müssen jeden Verstorbenen als potenziell infektiös ansehen.

Erfahren Sie, ob ein Verstorbener mit Corona infiziert war?

Die meisten Menschen sterben in Krankenhäusern und Altenheimen. Ich erwarte, dass diese Einrichtungen Infektionen ausweisen, wie auch bei anderen Viren oder beispielsweise Krankenhauskeimen. Ob das immer passiert, kann ich nicht wissen. Und nicht immer habe ich Einblick in den Totenschein, auf dem eine Infektion vermerkt werden muss. Ich habe auch schon einige Covid-19-Verdachtsfälle bestattet – das endgültige Testergebnis erfahre ich aber nicht immer. Das Virus ist häufig eine sehr abstrakte Gefahr. Erst die Betroffenheit im näheren Umfeld lässt sie konkret werden.

Welche Schutzvorkehrungen gibt es?

Wenn infektiöse Verstorbene aus dem Krankenhaus oder Altenheim kommen, sollten sie mit Tüchern, die mit Desinfektionsmitteln getränkt sind, umwickelt und in einem Leichensack verschlossen sein. Bei einer üblichen Hausüberführung ohne konkreten Hinweis auf Covid-19 können wir uns schützen, indem wir dem Verstorbenen vor der Einbettung ein Tuch auf Mund und Nase legen, das mit Desinfektionsmittel getränkt ist.

Und wie schützen Sie sich?

Ich trage einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, aber keinen kompletten Schutzanzug. Und uns fehlte anfänglich teilweise der Zugang zu Schutzkleidung. Denn noch immer gilt der Beruf des Bestatters in Niedersachsen nicht als systemrelevant. Unser Berufsverband arbeitet mit Hochdruck daran, dies zu ändern. In vielen Bundesländern ist das schon anders. Das sind schwierige Zustände. Denn wir müssen uns gleichzeitig schützen und unsere Arbeit machen – trotz der strengen Regeln. Und wie ich hörte, bahnt sich ganz aktuell ein Versorgungsengpass bei Einmalhandschuhen an.

Wie erleben Sie die Folgen der Krise persönlich?

Ich habe das Bestattungsinstitut Anfang 2020 von Familie Brüsewitz übernommen – und dann kam Corona. Privat habe ich meine sozialen Kontakte anfangs stark eingeschränkt, um den Betrieb nicht zu gefährden. Zum beruflichen Ausgleich war ich viel in der freien Natur unterwegs. Aber man kann nicht ewig auf Gesellschaft verzichten. Ich fand es auch besonders erschreckend, dass es einen Mangel an Schutzkleidung gab. Die Arbeit ist aufwendiger geworden. Unsere Arbeit ist noch immer eine Gratwanderung.

Warum?

Ich werde manchmal auch als eine Art Seelsorger in Anspruch genommen, begleite die Familie vom Sterbefall über die Trauerfeier und darüber hinaus. Über allem steht die Frage: Wie können wir den Abschied gestalten, sodass die Regeln beachtet werden und er dennoch persönlich ist? Und ich spüre in vielen Gesprächen, was die Pandemie mit der Seele macht. Für einige Menschen, insbesondere ältere, bedeutet sie eine große Einsamkeit.

Von Jutta Grätz