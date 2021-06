Schloß Ricklingen

Jazz und Pop erklingen zwischen Eichen, Ahorn und Buchen. Es ist der erste Auftritt der Big Band Berenbostel vor Publikum und seit Beginn der Corona-Pandemie gewesen – und das vor ungewöhnlicher Kulisse. Die Musiker unter der Leitung von Felix Maier haben auf Einladung des Humanistischen Verbands Niedersachsen ein Konzert auf dem Bestattungshain in Schloß Ricklingen gespielt.

Am Applaus und an der Spendenbereitschaft spürten die Musiker, wie groß der Hunger auf den Kulturgenuss nach mehr als eineinhalb Jahren war. Die rund 250 Besucher spendeten 1000 Euro an den Förderverein der Big Band Berenbostel.

Der Jazzclub Garbsen hat für Sonntag, 27. Juni, und bei den Garbsener Jazztagen ebenfalls ein Solidaritätskonzert für die Big Band Berenbostel organisiert. Beginn ist um 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf jazzclub-garbsen.de.

Von Jutta Grätz