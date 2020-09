Das Kalle-Team plant bereits die nächste Bürgerausstellung in den Räumen des Kulturhauses in Havelse, An der Feuerwache 1-3. Das Thema der Schau, die am Sonntag, 8. November, eröffnet wird, lautet „Stadt, Land, Fluss“. Kreative aus Garbsen und Umgebung können sich bis zum 16. Oktober anmelden und bis zu zwei Werke einreichen.

Auch Kinder sind diesmal als Aussteller willkommen. Unter den ersten 20-Onlineanmeldungen von Kindern werden fünf Überraschungsgewinne verlost. Zur Eröffnung vor dem Kulturhaus spielt die Band Querbeatz. Besucher werden in kleinen Gruppen durch die Ausstellung geführt. Weitere Infos gibt es im Internet auf kalle@garbsen.de und unter Telefon (05137) 9822859.