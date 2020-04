So übersteht Party-Sänger Alfred Zucker aus Garbsen die Corona-Krise

Garbsen

Gute Laune gehört für Daniel Warda aus Osterwald zum Handwerk. Der 32-Jährige hat die Kunstfigur Alfred Zucker geschaffen, die er gern als „korpulent, ein bisschen tollpatschig und immer leicht angetrunken“ beschreibt. In dieser Rolle reist Warda in normalen Zeiten fast das ganze Jahr über quer durch Europa und steht als Partysänger und Entertainer auf den Bühnen. Mit seinen Ballermann-Hits wie „Popöchen“ heizt er dem partywilligen Publikum als Sänger und Entertainer ein.

Alle Auftritte sind abgesagt

Doch damit ist es wegen der Corona-Pandemie von einem auf den anderen Tag vorbei gewesen. Warda gehört zu den derzeit häufig zitierten Solo-Selbstständigen, denen die berufliche Grundlage komplett entzogen wird. „Alle 50 bereits gebuchten Auftritte für dieses Jahr sind abgesagt worden“, sagt Warda. Darunter waren unter anderem Konzerte auf Mallorca und in Bulgarien geplant sowie bei den Schützenfesten in Otternhagen, Osterwald und Hannover. Der Künstler verliert dadurch eine fünfstellige Summe und hat deshalb die vom Land Niedersachsen bereitgestellte Soforthilfe beantragt. „Im Moment lebe ich von Ersparnissen, aber die sind auch irgendwann aufgebraucht“, sagt er.

War’s das also mit der guten Laune? Nein. Warda stammt gebürtig aus dem Ruhrpott und ist von Haus aus nicht der Typ, der „den Kopf in den Sand steckt“, wie er sagt. Stattdessen hat er sich als einer der ersten Ehrenamtlichen in der Krise bei der Freiwilligenagentur der Stadt Garbsen gemeldet. „Ich kaufe jetzt für Senioren ein, die besser zu Hause bleiben sollen“, sagt Warda.

„Reden kann ich ja gut“

Das Ehrenamt bietet für den 32-Jährigen gleich mehrere Vorteile: „Mit fällt zu Hause nicht die Decke auf den Kopf und ich kann etwas Gutes tun.“ Dabei trägt er den Senioren nicht nur die Einkaufstüten vor die Haustür, berichtet Warda. Auch ein kleines Schwätzchen mit ausreichend Abstand über die Gartenhecke ist im Service inbegriffen. „Viele wollen einfach mal reden. Und reden kann ich ja gut.“

Während die älteren Menschen seine Dienste also dankbar in Anspruch nehmen, hat Warda mit anderen Kunden in den Supermärkten auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht. Einige seien wegen seines vollen Einkaufswagens gereizt gewesen und hätten ihn fälschlicherweise für Hamsterkäufe kritisiert. Deshalb trägt der Sänger jetzt immer eine offizielle Bescheinigung der Stadt Garbsen bei sich, auf der steht, dass er ehrenamtlich für andere einkauft. „Wenn ich den Zettel zeige, werden die Leute schnell wieder kleinlaut“, berichtet Warda.

Zocken gegen Zucker

Zurück in den eigenen vier Wänden ist derzeit Kreativität gefragt, um Alfred Zucker auch ohne Bühnenpräsenz im Gespräch zu halten. Dafür nutzt Warda am liebsten sein Instagram-Profil. Auf dem hat er unter anderem das Projekt „Zocken gegen Zucker“ gegründet. „Ich lade andere Nutzer ein, gegen mich auf der Playstation zu spielen und vergebe kleine Preise, wenn sie gegen mich gewinnen“, sagt Warda. Außerdem feilt er an neuen Liedern, zwei sind schon fertig.

Ob und wann der Ballermann-Barde mit der Weste und dem markanten Zylinder sich endlich wieder vor Fans live auf der Bühne präsentieren darf, weiß er nicht. Dafür ist er von vielen anderen Beteiligten abhängig, etwa von Veranstaltern und DJs. „Was hilft dir der beste Sportwagen, wenn die Straßen gesperrt sind?“, sagt der Künstler, der weiterhin das beste aus seiner Lage machen will. „Es hilft ja nichts, auf jemanden sauer zu sein, das ist halt höhere Gewalt.“ Diese Einstellung, diese dann eben doch unerschütterliche gute Laune, sie werden Menschen wie Warda hoffentlich heil durch die Krise bringen.

Von Gerko Naumann