Garbsen

Mit dem Gong nach der dritten Stunde haben am Mittwoch die Sommerferien in Niedersachsen begonnen. Wie war für Schüler und Lehrer das vergangene Schuljahr? Was hat gut geklappt, gab es auch nicht so schöne Momente? Und wohin geht es in die Ferien? Wir haben uns an den Garbsener Schulen umgehört – und folgende Antworten bekommen.

Dilgin (10) aus Stelingen besucht die Klasse 5.2 der Oberschule in Berenbostel. Quelle: Jutta Grätz

„Das vergangene Schuljahr war echt anstrengend“, sagt die zehnjährige Dilgin aus Stelingen, Schülerin der Klasse 5.2 der Oberschule Berenbostel. „Wir haben so viele Arbeiten geschrieben.“ Gern erinnert sie sich dagegen an die Klassenfahrt in den Harz. „Die Tour dorthin war superschön“, sagt sie. „Wir waren in Hohegeiß in der Nähe von Braunlage.“ Für die Sommerferien plant die Schülerin eine Reise nach Lingen im Emsland. „Dort wohnt meine Oma. Ich freue mich sehr darauf, sie wiederzusehen.“

Nathalie Foury-Feesche ist Lehrerin für Französisch und Politik am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel. Quelle: Jutta Grätz

Und was sagen die Lehrer? „Das Korrigieren der Abiturklausuren am Ende des Schuljahres bedeutet für mich auch nach 15 Jahren Schuldienst eine extrem stressige Zeit“, sagt Nathalie Foury-Feesche, Lehrerin für Politik und Französisch am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Berenbostel. Ihr persönlicher Höhepunkt des Schuljahres sei der Schulwettbewerb „Fair is School“ gewesen, ausgeschrieben von der Stadt Garbsen und im GSG koordiniert von Foury-Feesche. Bei dem Projekt hat sich die Klasse 10a mit dem Thema Fairtrade auseinandergesetzt. „Die Schüler haben begeistert mitgearbeitet, kritische Themen angefasst und damit den ersten Preis gewonnen“, sagt Foury-Feesche erfreut.

Das Reiseziel der Lehrerin für die Sommerferien ist ihre französische Heimat. „Wir fahren nach Clermont-Ferrand im Herzen des Landes und besuchen Familie und Freunde“, sagt sie.

Christopher Nordmeyer, Leiter Ganztag IGS Garbsen Quelle: Jutta Grätz

Christopher Nordmeyer, Ganztagsleiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Garbsen, verbindet das abgelaufene Schuljahr mit Aufbruchsstimmung. „Das gilt vor allem in Bezug auf unsere Zukunft als Dalton-Schule“, sagt er. Diesem Konzept zufolge sollen die Schüler in einem Drittel der Unterrichtszeit stärker eigenverantwortlich arbeiten. „Viele Eltern, Schüler und Lehrer haben Zeit und Arbeit in die Vorbereitung investiert, das war sehr beeindruckend.“

Weniger gern denkt der Ganztagsleiter an die Diskussionen über einen möglichen Schulneubau beziehungsweise eine Sanierung zurück. „Ich finde es schade, dass bei dieser Frage so viele Interessengruppen Einfluss nehmen oder profitieren wollen, obwohl eigentlich alle wissen, wie die Lösung am Ende aussehen wird“, sagt Nordmeyer. Das sorge dafür, dass Vertrauen in Institutionen verloren gehe.

Die Sommerferien will der ehemalige Trainer des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf nutzen, um mit seiner Familie viel Sport zu treiben und mit Freunden „lustig zu sein“, kündigt er an. Er sehe aber auch voraus, dass er viel in der Schule sein werde, um das neue Schuljahr vorzubereiten. „Das mache ich aber gern.“

Kimberley Bendler (13) aus Horst ist Schülerin der Klasse 7.07 der IGS Garbsen Quelle: Jutta Grätz

Die 13-jährige Kimberley Bendler freut sich über ihre Erfolge im Unterricht: „Ich freue mich über deutlich bessere Noten in Mathe und Deutsch“, sagt die Siebtklässlerin der IGS Garbsen mit Blick auf das vergangene Schuljahr. Besonders erlebnis- und lehrreich sei die AG Herausforderungen gewesen, bei der ihre Gruppe eine Woche lang mit dem Rad unterwegs war – mit 50 Euro pro Teilnehmer und Woche, aber ohne Handys. Ihre Sommerferien verbringt Kimberley in Mecklenburg-Vorpommern – mit Schwimmen, Ausflügen, Angeln und einem Projekt, bei dem sie im Zoo hilft.

Schulleiterin Elke Langrehr von der Grundschule Havelse hat in diesem Schuljahr eine erste Klasse unterrichtet. Quelle: Gerko Naumann

Elke Langrehr, Leiterin der Grundschule Havelse, war in diesem Jahr für eine erste Klasse verantwortlich – und freut sich über deren Fortschritte. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel die Kinder in einem Schuljahr dazulernen“, sagt sie. Ein großes Lob richte sie zudem an ihr Kollegium, das sich den immer steigenden Anforderungen stelle – oftmals über die Belastungsgrenzen hinaus.

Das liege unter anderem an der Hitze im Schulgebäude, unter der Schüler und Lehrer in den vergangenen Wochen gelitten hätte. „Leider können wir nachts nicht lüften, sodass die Wärme im Gebäude eingeschlossen wird“, sagt Langrehr. Und Hitzefrei gibt es an der verlässlichen Grundschule nicht.

Ihren Urlaub verbringt die Schulleiterin in Frankreich – „bevor es dann an die Planung des neuen Schuljahres geht“, sagt sie.

Die Klasse 1b der Grundschule Havelse zeigt stolz ihre Zeugnisse. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann und Jutta Grätz