So spannend wird die Nacht des Maschinenbaus am Campus

Garbsen - So spannend wird die Nacht des Maschinenbaus am Campus Wissenschaft zum Anfassen in Garbsen: Am Freitag, 11. Oktober, steigt erstmals auf dem neuen Campus die Nacht des Maschinenbaus. 150 Helfer sind im Einsatz, die Organisatoren erwarten Tausende Besucher.

So läuft der Aufbau für die Nacht des Maschinenbaus am 11. Oktober in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann