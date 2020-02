So soll die Situation vor der Grundschule Havelse entschärft werden

Auch für den Bereich an der katholischen Kita Corpus Christi in der Görlitzer Straße in Havelse fordert die SPD-Ortsratsfraktion eine neue Parkregelung. Drei Plätze seien auf Initiative der SPD in der Waldstraße eingerichtet worden, so Fraktionssprecherin Karin Kuhn. Dieses Angebot werde allerdings kaum angenommen. „Stattdessen wird gegenüber der Kita im Bocksbartweg gehalten und geparkt“, so Kuhn. Teilweise sogar im Kreuzungsbereich mit der Görlitzer Straße. „Das gefährdet die Kinder“, sagt Kuhn.

Ihre Fraktion schlägt daher vor, am Bocksbartweg ein einseitiges absolutes Halteverbot einzurichten – und zwar zwischen der Waldstraße und der Görlitzer Straße. Gleichzeitig sollen für die drei Parkplätze an der Waldstraße die Einschränkung von 30 Minuten aufgehoben werden. „Die Mitarbeiter und Eltern sollen darauf hingewiesen werden, dass man dort parken kann“, so Kuhn. Zum Holen und Bringen der Kinder könnten laut SPD die Halteflächen direkt an der Kita genutzt werden.