So schmeckt die Welt: Kinder lernen beim Kochen Kulturen kennen

Auf der Horst

Lahmacun aus dem Libanon, Kohlrouladen aus der Türkei und Allgäuer Krautkrapfen: 16 Garbsener Kinder haben am Dienstag im Freizeitheim am Planetenring Gerichte aus aller Welt zubereitet. „So schmeckt die Welt“ heißt das Angebot der städtischen Jugendpflege in den Zeugnisferien.

Und auch die jungen Köche stammen aus aller Herren Länder. „Manche der Jungen und Mädchen kommen aus Deutschland, manche haben Wurzeln in Syrien, der Türkei, Polen oder Mazedonien“, berichtet Christine Trapphagen-Deneche vom Team des Freizeitheims. „Das ist für viele der Kinder und Jugendlichen nicht nur ihre erste Begegnung mit dem Kochen, sondern auch mit anderen Nationen.“ Das Projekt, das es seit mehr als sechs Jahren gibt, lebe von der interkulturellen Begegnung.

Kulinarische Weltreise

„Meine Köche brauchen starke Arme“, kündigt Antje Stiller vom Jugendtreffpunkt Marspoint gleich zu Beginn an. „Wir kneten einen Nudelteig für die Allgäuer Krautkrapfen – die sind superlecker.“ Lilly-Ann, Fabian und Amy sind sofort dabei, mischen Mehl, Wasser, Salz zu einem geschmeidigen Teig. „Ich koche auch zu Hause öfter mit“, sagt der elfjährige Fabian. Und auch für Amy, die anschließend die vegetarische Salami in feine Streifen schneidet, ist der Umgang mit Schneidmesser, Messbecher und Nudelrolle nichts Neues. „Ich habe in der Schule Hauswirtschaftsunterricht“, sagt das Mädchen von der Realschule Garbsen.

Ganz neu für alle ist das Gericht selbst. „Das Rezept für die Allgäuer Krautkrapfen stammt von meiner Tante Eva in Bayern“, erzählt Stiller. Unterdessen knetet Lilly-Ann den Teig kräftig mit beiden Händen. „Gebt dem Teig Eure Energie“, rät Stiller den Kindern und Jugendlichen.

Gerichte aus dem Libanon und der Türkei

Im großen Gruppenraum nebenan und zwischen Billardtischen und Sofas schnippeln mittlerweile Mariella, Aurelia und Leana grüne Paprika und Tomaten. „Die Gemüsefüllung ist für den Lahmacun, also die Teigtaschen, bestimmt“, erklärt ihnen Abla Bachir aus dem Libanon. „Das Gemüse sollte ganz klein geschnitten werden“, rät sie den Mädchen. Die 53-Jährige hat schon mehrfach bei „So schmeckt die Welt“ mit Kindern gekocht. „Das macht mir riesig viel Spaß“, sagt die Garbsenerin, die im Stadtteil Auf der Horst wohnt. Stolz stellt der neunjährige Avan dann den Mixer an, mischt glatte Petersilie und Gewürze.

Mittlerweile zieht ein Duft von Kohl, Zwiebeln und Paprikapulver durch die Räume des Freizeitheims. In der Küche steht Fethiye Simsek und blanchiert Weißkohl in heißem Wasser. „Das Gericht kenne ich von zu Hause“, ruft Suna. „Das habe ich schon mit meiner Oma gekocht.“ Vorsichtig legen die jungen Köche jeweils einen Löffel von der Gemüse-Hackfleisch-Füllung auf ein Kohlblatt und drehen sie zu kleinen Rouladen. „So dünn wie ein Finger“, empfiehlt ihnen die 66-Jährige Simsek, die vor 49 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen war. Anschließend essen alle gemeinsam, und danach wird aufgeräumt.

Der nächste Termin für „So schmeckt die Welt“ ist am 31. März, 11 bis 15 Uhr, im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael. Anmeldungen nimmt die Jugendpflege unter Telefon (05131) 707721 entgegen.

Zur Galerie Libanon, Türkei, Deutschland: 16 Kinder aus Garbsen haben beim interkulturellen Kochprojekt „So schmeckt die Welt“ der stätischen Jugendarbeit Gerichte aus allen drei Ländern zubereitet.

Von Jutta Grätz