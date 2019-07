Garbsen

„Brechen Sie optimistisch und voller Tatendrang in den neuen Lebensabschnitt auf“, sagte der Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) Berenbostel, Volker Herholt, am Freitag und meinte damit die vielen Abiturienten, die die Schule verlassen. Die jungen Menschen sollten nicht nur auf ihr Wissen vertrauen, sondern auch Vertrauen zu sich und anderen haben – gerade in Zeiten von Gewalt und Hass, sagte Herholt.

Getreu ihres Mottos „Abibaba und die 40 Unterkurse“ hatten die Abiturienten des GSG die Bühne ihrer Aula in ein orientalisches Gemach verwandelt – und feierten in diesem Stil ihre Entlassung. Mit „Abiturbo – G 8 raubt uns den Schlaf in der Nacht“ verabschiedeten sich die Abiturienten den Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) aus ihrer Schulzeit, „ABIos Amigos – 13 Jahre Siesta, jetzt kommt Fiesta“ hieß es an der IGS Garbsen.

Psychologiestudium in Braunschweig

Und was kommt dann? Nach zwölf oder 13 Jahren Schulbankdrücken, Klausuren, Klassenfahrten und Abistress? Der 18-jährige Maximilian Borowy vom JKG weiß schon seit mindestens drei Jahren, wo es beruflich hingehen soll. Der sportliche Abiturient – sein Notendurchschnitt beträgt 1,5 – will zunächst Psychologie studieren und sich anschließend mit einem zweiten Studium auf den Bereich Sportpsychologie spezialisieren. „Vorher leiste ich noch meinen Freiwilligendienst am Olympiastützpunkt in Hannover“, berichtet der Abiturient. Dort arbeite eine Sportpsychologin, die er im Alltag begleiten werde.

Langfristig will Borowy auf diese Weise sein Hobby zum Beruf machen. Schon seit seiner Jugend ist er ehrenamtlich und erfolgreich als Trainer einer Leichtathletikgruppe des Garbsener SC (GSC) tätig. „Im Leistungssport entscheidet sich bei zwei gleichstarken Gegnern vieles im Kopf. Dieser mentale Teil hat mich schon immer interessiert“, sagt der 18-Jährige. Weil er dem GSC treu bleiben will, bewirbt sich Borowy um einen Studienplatz in der Nähe – an der Technischen Universität in Braunschweig.

Freiwilligendienst in England

Großbritannien ist das nächste Ziel der 18-jährigen Deborah Curtius. Sie plant, im Heimatland ihrer Mutter Sprachtherapie zu studieren. Davor wird sie dort ab Oktober ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) in einer Kirchengemeinde absolvieren. Den Platz dafür hat sie schon, wo es genau hingeht, weiß sie noch nicht: „Die Organisation teilt einem eine Gemeinde zu. Darauf habe ich keinen Einfluss.“ Curtius ist froh, dass das Abitur geschafft ist und etwas Neues beginnt.

Mit einem Notenschnitt von 1,9 hat sie ihre Zeit am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel abgeschlossen. „Ursprünglich hatte ich einen Schnitt von 2,0, aber dann habe ich mich noch für Nachprüfungen angemeldet und konnte mich mit acht Punkten in Chemie und 15 Punkten in Mathe noch verbessern.“ Der Schnitt ist wichtig für die Zulassung zum Studium in Großbritannien. Bevor allerdings der nächste Lebensabschnitt beginnt, geht es erst einmal mit der Familie in den Sommerurlaub.

