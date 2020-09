Garbsen

200 Namen umfasst die Liste von Rebekka Hinze für ihren Newsletter. Die Horsterin leitet das Evangelische Flüchtlingsnetzwerk für Garbsen und koordiniert den Unterstützerkreis von Ehrenamtlichen, die sich im gesamten Stadtgebiet engagieren. Auch wenn dieser Kreis seit 2016 fast konstant geblieben sei – die Aufgaben und Herausforderungen in der Arbeit mit Geflüchteten hätten sich sehr geändert, so Hinze. „Am Anfang stand die Soforthilfe“, sagt sie. „Mit Kleider- und Spielzeugspenden, ehrenamtlichem Sprachunterricht, Angeboten zur Begegnung, wie das internationale Gemeindecafé in Horst.“

Ganz schnelle Unterstützung sei aktuell – also fünf Jahre nach Angelas Merkels Satz „Wir schaffen das“ – meist nicht mehr nötig. Aber ein langer Atem und vor allem Geduld seien gefragt. „Viele Geflüchtete merken, dass Deutsch lernen viel schwerer ist, als anfangs gedacht“, sagt Hinze. Und die Anerkennung des in der Heimat gelernten Berufs viel langwieriger. Die drängendsten Themen seien noch immer die berufliche Integration und die Wohnungssuche.

Anzeige

„In Corona-Zeiten gestaltet sich das schwierig ...“

Vernetzung sei nach wie vor eines der Schlüsselwörter, sagt Hinze. „In Corona-Zeiten gestaltet sich das schwierig.“ Die Pandemie habe das freiwillige Engagement anfangs nahezu zum Erliegen gebracht. Deshalb hat sie neue Formate initiiert, wie die sogenannten Parkbankgespräche mit Ehrenamtlichen.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: So soll Integration in Garbsen gelingen

„Etablierte Projekte wie die Schreibwerkstatt und die Nähstube laufen mittlerweile selbständig“, berichtet Hinze. Auch freue sie sich darüber, dass sich mittlerweile einige der Geflüchteten selbst als Integrationslotsen in Garbsen engagieren. Und dass einige der Geflüchteten mittlerweile ihre Familien nach Garbsen holen konnten.

Dopplerolle: Kathrin Osterwald ist das Gesicht des Sozialprojekts Neuland und betreut die Garbsener Integrationslotsen. Quelle: Jutta Grätz

So manche Idee hat die Horsterin allerdings (noch) nicht umsetzen können. So wie das Projekt „Zu Tisch“, bei dem sich sechs Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien begegnen. Oder die Zusammenarbeit mit dem Campus Handwerk. Den möchte sie als weiteren Netzwerkpartner gewinnen. „Das Integrationsnetzwerk in Garbsen ist engmaschig und stabil“, sagt sie. „Aber unsere Arbeit ist nie vorbei. Integration ist eine Daueraufgabe.“

„Integrationslotsen sind Experten für Garbsen “

„Die Integrationslotsen sind Brückenbauer“, davon ist auch Kathrin Osterwald überzeugt. Sie betreut die mittlerweile 77 Ehrenamtlichen, die Geflüchteten in Garbsen beim Ankommen helfen. „Besonders in der Zeit des Corona-Shutdowns haben sie eine wichtige Rolle gespielt“, berichtet die 54-Jährige. „Als Jobcenter und Ausländerbehörde geschlossen waren, waren sie quasi die Übersetzer.“ Und hätten vielen Geflüchteten erst erklärt, wie man mit der Pandemie umgehen müsse. „Der Informationsbedarf ist immer noch hoch“, sagt Osterwald. „Und die Integrationslotsen sind Experten für Garbsen.“

Lesen Sie auch: Von den 16 neuen Integrationslotsen haben einige selbst Fluchterfahrung

Über zwei der Erfolgsgeschichten hat sie vor Kurzem gemeinsam mit einem Geflüchteten ein Video gedreht. „Wir haben eine syrische Familie begleitet und einen jungen Geflüchteten, der sich nun für die Garbsener Tafel engagiert.“ Mit dem Film bewirbt sich Osterwald beim Bündnis „ Niedersachsen packt an“. Dass die Stadt die Integrationslotsen nun auch auf sichere finanzielle Beine stelle, sei eine wichtige Wertschätzung. Für den ehrenamtlichen Einsatz will die Stadt Garbsen künftig jährlich 5000 Euro bereitstellen.

Noch stärker in den Dialog gehen will Osterwald indes mit Geflüchteten und Sozialarbeitern in den Garbsener Gemeinschaftsunterkünften. „Jede Begegnung fördert Integration und baut Ängste ab“, sagt sie. „Das ist auch, was mich persönlich antreibt.“

Von Jutta Grätz