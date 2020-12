Die Bürgerstiftung Garbsen will die Wertschätzung für Mitarbeiter in den Supermärkten in der Corona-Zeit in den Blick nehmen und spendet den Erlös der gespendeten Pfandbons an das Team des Markant-Marktes in Berenbostel. „Wir wollen diesen großen Einsatz honorieren und einmal Danke sagen“, betonte der Stiftungsratsvorsitzende, Altbürgermeister Wolfgang Galler. Er und seine Mitstreiter Kurt Baumert und Daniela Grunwald-Galler haben am Dienstag die Summe von 246 Euro an Marktleiter Malik Aker überreicht. Zudem spendet die Stiftung 45 Einkaufsgutscheine im Wert von 15 Euro für Bedürftige. Diese gehen mit prall gefüllten Weihnachtstüten des Marktes an die Gäste der Garbsener Tafel. Eine Spende bekamen außerdem die Johanniter, die für den Rettungsdienst in Garbsen verantwortlich sind. jgz