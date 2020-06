So kompliziert ist die Rückkehr der Vereine in die Sporthallen

Garbsen

Es klingt nach einer lang ersehnten Nachricht für Tausende Breitensportler in Garbsen: Demnächst dürfen sie grundsätzlich wieder in den Schulsporthallen trainieren. So steht es in der Niedersächsische Verordnung zum Infektionsschutz. Aber ganz so positiv und unkompliziert ist das in Zeiten der Corona-Pandemie natürlich nicht. „In meiner Brust schlagen zwei Herzen, wenn ich an die nächsten Wochen denke“, sagt etwa Ariane Rother. Sie ist seit fast 20 Jahren Vorsitzende des Turnklubs (TK) Berenbostel und hat sich intensiv mit den Voraussetzungen für die schrittweise Rückkehr der Sportler befasst.

Kinder turnen auch weiterhin nicht

Einerseits sei es natürlich schön, dass viele Menschen in Garbsen wieder ihrer Leidenschaft zur Bewegung nachgehen könnten. Allein der Berenbosteler Verein hat rund 660 Mitglieder. „Wenn ich aber sehe, was wir für Anforderungen erfüllen müssen, stelle ich mir die Frage nach der Verhältnismäßigkeit“, sagt Rother. Sie selbst ist Übungsleiterin in der Trampolin-Sparte des Vereins und beim Kinderturnen. Zumindest Letzteres werde beim TK auch mit den neuen Lockerungen vorerst nicht angeboten, kündigt Rother an.

„Für die Kinder tut es mir unendlich leid“, sagt die Vereinsvorsitzende. Die Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB) seien aus ihrer Sicht für die Ehrenamtlichen aber einfach nicht umzusetzen. „Ich dürfte die Kinder beim Turnen nicht mal anfassen. Das müsste ich aber, um ihnen bei den Übungen Hilfestellung zu leisten“, sagt Rother. Genau wie die jüngsten werden auch die ältesten TK-Sportler noch länger auf eine Rückkehr in die Sporthallen warten müssen. „Das haben wir in Absprache mit den Spartenleitern für die Gymnastik so entschieden, weil viele Teilnehmer und die Übungsleiter selbst zur Corona-Risikogruppe gehören“, sagt Rother.

Trampolin: Nicht auf dem Po landen

Aber auch diejenigen, deren Sportarten wieder in der Halle angeboten werden, müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Beim Trampolin-Sport, der beim TK Berenbostel außergewöhnlich beliebt ist, gingen die Verbote weit über die üblichen Abstands- und Hygieneregeln hinaus, erklärt Rother. „Nach den Sprüngen dürfen die Sportler in der momentanen Situation nicht mehr auf dem Bauch oder auf dem Po landen, um die Gefahr einer Verbreitung des Virus zu minimieren“, sagt sie.

Zudem empfehle der DOSB, die Geräte nach jedem Springer zu desinfizieren. „Der Hersteller hat uns wiederum mitgeteilt, dass das für die Haltbarkeit des Materials nicht besonders förderlich ist“, sagt Rother. Das klinge teils witzig, sei in der Praxis aber gar nicht so einfach umzusetzen. Deshalb wollen die Verantwortlichen den Sport auch erst mal in einer Testphase und nur für eine ausgesuchte Leistungsgruppe anbieten, wenn sie wieder in eine der Schulsporthallen dürfen.

Desinfektionsmittel gehört bei den Sportvereinen längst zur Grundausstattung. Quelle: Gerko Naumann

Was für die Trampolin-Springer gilt, kann bei den Badminton-Spielern und Leichtathleten, die es beim TK auch gibt, schon wieder ganz anders aussehen. Deshalb haben Rother und ihre Mitstreiter entschieden, aus jeder Sparte einen sogenannten Corona-Beauftragten zu benennen. Diese haben wiederum jeweils eigene Hygienekonzepte für ihre Sportart entworfen. „Sie sind auch verantwortlich für die Umsetzung der Maßnahmen beim Training“, sagt Rother.

Stadt entscheidet über Konzepte

Entscheiden muss am Ende die Stadt Garbsen, die solche Hygienekonzepte von den Vereinen angefordert hat. Deren Verantwortliche würden sich die Papiere derzeit ansehen, sagt Stadtsprecherin Christina Lange. Sie lobt alle Vereine, die sich über die Sicherheit ihrer Mitglieder Gedanken gemacht haben. Noch sei allerdings unklar, wann der Hallenbetrieb wieder beginnen kann.

An diesem Punkt formuliert Rother klare Forderungen an die Verantwortlichen der Stadt. Sie müssten etwa dafür sorgen, dass grundlegende Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel, Seifenspender und Papierhandtücher in den Hallen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Diese Organisation würde die Vereine aus ihrer Sicht logistisch und finanziell überfordern. „Ich sehe die Stadt auch in der Pflicht, Hinweisschilder mit den neuen Regeln aufzustellen“, sagt Rother.

Diese Regeln führen dazu, dass der Sportbetrieb wohl noch auf längere Zeit hinaus eingeschränkt sein wird. In diesem Punkt gibt sich Rother keinen Illusionen hin. „Das ist besser als nichts, aber das ist nicht mehr so, wie es war.“

Alle Corona-Regeln für die einzelnen Sparten des TK Berenbostel finden Interessierte auf der Internetseite www.tkberenbostel.de/Corona.

Von Gerko Naumann