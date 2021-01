Altgarbsen

Vermutlich hätte fast jeder Verständnis dafür, wenn Ina Fedrich und ihre Familie im laufenden Lockdown gestresst wären. Sind sie aber nicht. „Ich weiß, dass es viele Menschen derzeit schwer haben und über ihre Situation klagen. Deshalb bin ich froh, dass wir trotz aller Schwierigkeiten gut zurechtkommen“, sagt Ina Fedrich.

Eltern unterstützen beim Homeschooling

Dabei sind die Altgarbsener auf verschiedenen Ebenen von den geltenden Vorschriften in der Corona-Pandemie betroffen. Die vier Kinder Linda (15), Marlene (12), Noah (9) und Wilma (4) besuchen ihre Schulen beziehungsweise den Kindergarten derzeit nicht. Ina Fedrich und ihr Mann Karsten sind in Vollzeit berufstätig – als Projektleiterin an der Leibniz-Universität Hannover beziehungsweise als Elektroingenieur bei Enercity. Beim Lernen zu Hause, das mittlerweile bekanntlich Homeschooling genannt wird, unterstützen sie ihre Kinder nebenher.

Hier funktioniert das Homeschooling: Linda (15) schreibt einen englischen Text in ihrem Zimmer. Quelle: privat

„Wir haben da eine klare Aufteilung, die in etwa unseren beruflichen Qualifikationen entspricht. Mein Mann übernimmt Fragen in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Chemie und Physik, ich bin für die Sprachen zuständig“, berichtet Ina Fedrich. Gerade bei den beiden älteren Mädchen – die normalerweise das Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) besuchen – heißt das aber nicht, dass die Eltern ständig neben den Schreibtischen stehen. „Wir haben die Abmachung, dass die Kinder vormittags in ihren Zimmern arbeiten und nur mit dringenden Fragen zu uns kommen. Zum Glück sind sie schon sehr selbstständig“, lobt die Mutter.

Viertklässler muss ab Montag zur Schule

Das jüngste Kind, die vierjährige Wilma, geht eigentlich in die AWO-Kita an der Jahnstraße. Dort schicken die Eltern sie derzeit aber nicht hin, um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden und die Erzieherinnen zu entlasten. Und so ist der Viertklässler Noah ab nächster Woche der Einzige, der aus dem gut funktionierenden Familiensystem aussteigen muss. Die Grundschulen stellen ab nächster Woche auf das sogenannte Wechselmodell um, es werden also immer halbe Klassen abwechselnd in den Einrichtungen unterrichtet. „Solange die Infektionszahlen so hoch sind wie jetzt, würde ich ihn lieber weiter im Homeschooling behalten“, räumt Ina Fedrich ein.

Ein Lob spricht sie den Schulen ihrer Kinder aus, die ihren Beitrag zum Gelingen des Distanzlernens leisteten. „Sie schicken beispielsweise kurze Erklärvideos, die uns die Arbeit erleichtern“, sagt Fedrich. Auch Videokonferenzen liefen trotz einiger Anlaufschwierigkeiten mittlerweile meist flüssig. Von JKG-Schulleiter Thomas Göhmann fühlten sich die Fedrichs zudem sogar in den Weihnachtsferien gut über den jeweils aktuellen Stand der Pandemiereglungen in der Schuler informiert. Ihr sei aber bewusst, dass andere Familien mehr Schwierigkeiten mit der aktuellen Lage haben, so die vierfache Mutter.

Daniela Kippnich ist Vorsitzende des Schulelternrates in Garbsen. Quelle: privat

Elternvertreterin warnt: Einige Kinder werden abgehängt Die Vorsitzende des Garbsener Stadtelternrates, Daniela Kippnich, warnt vor möglichen negativen Folgen des Homeschoolings. „Es besteht die Gefahr, dass einige Kinder hinten runterfallen“, sagt sie. Nicht jede Familie sei finanziell und von den technischen Möglichkeiten ausreichend für das Lernen zu Hause ausgestattet. Um deren Kinder müssten sich die Schulen besonders kümmern, etwa durch das Ausleihen von Tablets. In ihrer eigenen Familie hat Kippnich zuletzt positive Erfahrungen gemacht, berichtet sie. Ihr Sohn besucht die IGS Garbsen, bei der nach den Weihnachtsferien ein deutlicher Fortschritt beim Thema Distanzunterricht zu erkennen sei. „Mein Kind hatte heute die erste Unterrichtsstunde per Videokonferenz. Das hat ihm richtig gutgetan, auch weil er seine Schulfreunde zumindest auf dem Bildschirm gesehen hat. Er hat seine Schulaufgaben schon lange nicht mehr so gut gelaunt gemacht“, sagt sie.

Bleibt nur noch die Frage: Droht ein familieninterner Lagerkoller, wenn die sechs Fedrichs fast die gesamte Zeit gemeinsam unter einem Dach verbringen? „Nein, fast nie“, sagt Ina Fedrich und lacht. „Wir meistern die Lage mit viel Humor, das hilft.“ Das bedeutet: In der Freizeit wird das Wohnzimmer zum gemeinsamen Treffpunkt, in dem sich die Familienmitglieder etwa zu gemeinsamen Fitnessübungen oder einfach zum Quatschen treffen. Und falls es in seltenen Fällen doch mal die üblichen familiären Konflikte gibt, greift die Mutter halt durch: „Dann schicke ich eine Zeit lang alle auf ihr Zimmer, bis sich die Situation wieder beruhigt hat.“

Von Gerko Naumann