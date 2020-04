RTL-Moderator René Oliver aus Garbsen nimmt 50 Kilo ab

Altgarbsen

Am Anfang flossen bittere Tränen. René Oliver betrachtete sich in einer Februarnacht 2019 im Spiegel und war plötzlich völlig verzweifelt. „Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt und war von mir angewidert“, erinnert sich der 26-Jährige. Wenige Minuten vorher hatte sich Oliver noch mehrere seiner geliebten Burger bei einer Fast-Food-Kette in Garbsen besorgt und als nächtlichen Snack verdrückt. Zu diesem Zeitpunkt wog er ziemlich genau 134 Kilogramm.

Von Kleidergröße XXXL zu M in einem Jahr: TV-Moderator René Oliver aus Altgarbsen hat 50 Kilo abgenommen. Quelle: privat

Bis zu dieser Nacht gehörte seine Figur zu Olivers Image. Als TV-Moderator und Promibäcker der RTL-Show „Hauptsache Süß“ war er zuvor deutschlandweit bekannt geworden. „Die Rolle der dicken, bunten Fernseh-Fee hatte ich ganz selbstverständlich angenommen. Und ich habe das sogar geliebt“, sagt er rückblickend. Doch damit war es ab der besagten Februarnacht vorbei.

Oliver : „Ich muss jetzt etwas ändern“

Oliver beschloss, sein Leben zu ändern und abzunehmen. „Mir war klar: Ich muss jetzt etwas ändern, sonst habe ich verloren. Nach jeder Treppenstufe bekam ich schlecht Luft, meine Kleidung musste ich in der Altherrenabteilung kaufen“, sagt er heute.

Und da der Altgarbsener nicht nur lebensfroh, sondern nach eigener Aussage auch „ein sehr radikaler Mensch“ ist, zog er sein Vorhaben von Beginn an konsequent durch. Mit Erfolg: Heute ist er beeindruckende 50 Kilogramm leichter. Zunächst las er zahlreiche Bücher über das Abnehmen und ließ sich von „Hobby-Diät-Missionaren“ (O-Ton Oliver) in Facebookgruppen beraten. Dabei wurde ihm bald klar, dass er seinen eigenen Weg suchen und finden musste. „Ich wollte mich schließlich nicht nur kurzfristig optisch ändern, ich wollte grundsätzlich gesünder leben“, sagt er.

Und das tat er dann auch. Der einst bekennende Sportverweigerer engagierte sich einen Personaltrainer und ging nun fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio. Zunächst mit gemischten Gefühlen, wie er heute zugibt. „Ich hatte Angst, dass mich die Leute wegen meines Gewichtes schief angucken“, sagt Oliver. Zu seinem Erstaunen war aber genau das Gegenteil der Fall: „Die hübschesten Männer kamen zu mir und haben mir Tipps gegeben, wie ich am effektivsten trainieren kann“, erinnert sich Oliver, der homosexuell ist.

RTL-Moderator hat auf Zucker komplett verzichtet

Der wahrscheinlich wichtigste Baustein seiner „Verwandlung“ war die Ernährungsumstellung. „Auf Industriezucker habe ich von einem auf den anderen Tag komplett verzichtet“, berichtet Oliver. Das bedeutet natürlich auch: keinen Keine Süßigkeiten mehr und vor allem kein Kuchen. Eine echte Herausforderung für jemanden, der durchs Backen von süßen Leckereien bekannt geworden ist.

Stattdessen nahm Oliver vor allem zu Anfang viel Flüssigkeit zu sich. „Ich habe viel Tee, Wasser und Brühe getrunken. Irgendwann ist der Hunger dann einfach weg“, berichtet er. Sogar Obst habe er irgendwann weggelassen – wegen des Fruchtzuckers. Ein wirkliches Geheimrezept fürs schnelle Abnehmen gibt es aber nicht, sagt Oliver. Das Wichtigste sei die richtige Einstellung und die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. „Ich musste lernen, auf meinen Körper zu hören. Ich habe mir zum ersten Mal die Frage gestellt, wann ich überhaupt wirklich Hunger habe.“

Alle Tricks zum schnellen Abnehmen will der 26-Jährige aber noch nicht verraten. Denn dafür arbeitet er gerade an einem Buch, in dem er detailliert über die eigenen Erfahrungen berichten will. Auch auf der Bühne – etwa auf Messen – vermarktet der Garbsener seinen Lebensstil bereits. Das Konzept „Hauptsache Süß“ hat sich erledigt. Stattdessen hat Oliver sein neues Programm in gewohnt selbstironischer Weise „Eine Buttercreme-Prinzessin dankt ab“ genannt.

Von Kleidergröße XXXL auf M

Statt kalorienhaltiger Kuchen und Torten bereitet er nun gesunde Gerichte vor Publikum oder vor der Kamera zu – und trifft damit offenbar einen Nerv beim Publikum. „Es ist cool, den Leuten zu sagen, wie sie gesünder leben können. Und das kann ich nun endlich ganz authentisch machen“, sagt Oliver, dessen Kleidergröße sich übrigens von XXXL zu M geändert hat. Es scheint also, als wäre die Zeit der bitteren Tränen endgültig vorbei.

