So hart trifft die Corona-Krise Reisebüros in Garbsen

Garbsen

Die Touristikbranche ist krisenerprobt – das weiß Brita Nönneke seit mehr als 40 Jahren. „Der 11. September 2001, das Sars-Virus, der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island, die Thomas-Cook-Pleite 2019 – all das haben wir bewältigt“, sagt die Chefin des Tui-Reisecenters in Berenbostel.

Doch die Corona-Krise stelle alles in den Schatten. „Unsere Kunden sind in Ländern auf der gesamten Welt gestrandet, warten auf Heimflüge, Hotels schließen von einem Tag auf den anderen – das sind dramatische Momente, für unsere Kunden und auch für uns.“ Sie und ihre Mitarbeiter sind auch in diesen extremen Situationen mit den Urlaubern in Kontakt – weltweit.

Mitarbeiter trösten am Telefon

Seit der vergangenen Woche ist das Reisebüro für Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter arbeiten dennoch auf Hochtouren. Das Team, teilweise im Homeoffice, telefoniert und mailt, informiert, beruhigt und tröstet. Denn große Unsicherheiten und Sorgen gäbe es auch bei den Kunden, die Reisen für die nächsten Monate gebucht hätten. „ Tui und viele andere Veranstalter haben Reiseverträge bis zum 30. April gekündigt – vorerst“, sagt Nönneke.

Das bestätigt auch Martin Beisert, Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebüros und Lufthansa City Centers in Berenbostel. „Die Corona-Krise stellt unsere Arbeit auf den Kopf“, sagt er. „Wir können nur auf die Absagen der Reiseveranstalter reagieren.“ Auch wenn kein persönlicher Kundenkontakt mehr möglich ist, die persönliche Beratung sei gewährleistet – wenn auch am Telefon oder per E-Mail.

„Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“: Das Reisebüro an der Roten Reihe ist derzeit wegen der Corona-Krise wie alle deutschlandweit geschlossen. Quelle: Jutta Grätz

Üblicherweise gibt es Geld zurück

„Wir halten ganz engen Kontakt zu unseren Kunden“, berichtet Nönneke. Diese werden je nach Abreisedatum über die Absagen informiert, das Reisebüro regelt alles weitere – Rückabwicklung heißt das offizielle Wort dafür. Haben die Kunden Pauschalreisen gebucht, gäbe es üblicherweise das Geld zurück, oft anders als bei im Internet gebuchten Reisen.

Während die Hotlines von Online-Reiseportalen überlastet und Servicenummern der Reiseveranstalter gekappt sind, unterstützen die Reiseexperten persönlich. Und sie erfahren viele Geschichten: von geplanten Hochzeitsreisen, Kreuzfahrten zu runden Geburtstagen und vom Familienurlaub, auf den ein Jahr lang gespart worden sei. „Wir sind die Überbringer der schlechten Nachrichten – das ist sehr emotional“, berichtet Nönneke.

Kunden sind dankbar für die Unterstützung

Die Situation trifft die Reisebüros mit voller Wucht. „Die gesamte Reisebranche kämpft“, sagt Nönneke. „Wichtig ist für uns jetzt die Treue unserer Kunden: Die sichert unsere Existenz.“ Ab 1. April gehen die zwölf Mitarbeiter der Reisebüros in Berenbostel und der Filiale in Neustadt in Kurzarbeit. Erreichbar sind sie dennoch. „Wir haben aus den bisherigen Krisen gelernt und sind daher gut vorbereitet“, sagt Nönneke.

Was die Reisebüro-Chefs tröstet, ist das große Verständnis der Kunden und deren Dankbarkeit für die Unterstützung. „Wie erleben hier mal wieder eine Renaissance des Reisebüros“, sagt Nönneke. „Und es werden Reisen für den Herbst und Winter gebucht.“

Städtepartnerschaftsverein: Reisen sind abgesagt Die Corona-Krise trifft außer privaten auch offizielle Reisen. So ist die für Mai geplante Fahrt des Garbsener Städtepartnerschaftsvereins in die französische Partnerstadt Hérouville-Saint-Clair abgesagt worden. „Wir sind sehr traurig darüber, dass die Reise zum Europafest im Park vom 13. bis 18. Mai nicht mehr möglich ist“, sagt der Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins, Dieter Roggenkamp. Zu dem Treffen wurden mehr als 1000 Teilnehmer erwartet. Auch der Besuch einer Gruppe aus der texanischen Partnerstadt Farmers Branch in Garbsen muss verschoben werden. Vom 15. bis 20. Juni sollte das 30-jährige Bestehen der Freundschaft gefeiert werden. „Bürgermeister Robert Dye und die Vorsitzende des dortigen Städtepartnerschaftsvereins Greer Blair wären gern mit einer größeren Gruppe gekommen“, berichtet Roggenkamp. „Wir haben als Ersatztermin den 14. bis 19. Juni 2021 vorgeschlagen und hoffen, dass bis dahin alles überstanden ist.“ jgz

Von Jutta Grätz