Garbsen

Es ist kaum sichtbar, was Sven Kuschla und seine 14 Kollegen leisten. Denn ein Großteil ihres Arbeitsgebiets liegt unter der Erde. „So lange alles reibungslos funktioniert, ist alles gut“, sagt der technische Leiter der Stadtentwässerung (SEG). Bei seinem Kontrollgang an einem großen Kanalrohr unterhalb der Bundesstraße 6 klettert er in Gummistiefeln in einen mit Wasser gefüllten Graben.

„Das Rohr mündet in diesen Bach namens Ricklinger Mühlgraben“, sagt er. „Und entwässert im Notfall zwei Drittel von Berenbostel.“ Der 44-Jährige kennt fast jeden der 450.000 Kanalmeter unter Garbsen, jedes der 29 Regenrückhaltebecken, jede Pumpe, jeden Graben.

Anzeige

Lesen Sie auch: Diese kuriosen Dinge spülen die Bürger die Toilette hinunter

„Funktioniert etwas nicht, stehen unsere Telefone jedoch nicht mehr still“, berichtet Kuschla. Ob Starkregen oder Gewitter im Sommer oder kräftige Schneefälle im Winter: Extreme Wetterlagen gebe es – zumindest subjektiv – in Garbsen wie in ganz Deutschland immer häufiger, so Kuschla. Die machten vielen Hausbesitzern zu schaffen machen – und überforderten manche Kanalisation. „Starkregenereignisse gab es schon immer“, sagt der studierte Bauingenieur. Aber das Interesse der Medien habe zugenommen und auch die Sensibilität von Hausbesitzern. „Niemand will Wasser im Keller stehen haben“, sagt der 44-Jährige. „Die Folge sind oft große Schäden an Gebäuden und Grundstücken.“

Hauseigentümer müssen Vorsorge treffen

Insbesondere sehr starke Regenfälle könnten einen sogenannten Rückstau auslösen. „Möglich ist das immer dann, wenn Wasser nicht schnell genug abläuft“, so Kuschla. Denn dabei füllen sich die öffentlichen Kanäle und Leitungen bis zur Oberkante der Straßengullys, der sogenannten Rückstauebene. Gleichzeitig steigt das Abwasser auch in den hausinternen Entwässerungsleitungen an.

Bedrohlich sei das vor allem für Abflussstellen in Häusern mit Keller, die eine Toilette, eine Dusche, ein Handwaschbecken oder einen Waschmaschinenanschluss im Keller haben. In ungünstigen Lagen könne bei Starkregen das Wasser auch durch Kellerfenster, Kellereingänge und tief gelegene Garagen eindringen, weil die Gullys die großen Mengen nicht mehr aufnehmen können.

Hightech für die Kanalisation: Sven Kuschla sieht jeden der 450 Kanalkilometer auf seinem Smartphone. Quelle: Jutta Grätz

Bedenklich wird es vor allem dann, wenn das Wasser auf der Straße steht oder aus den Gullys heraussprudelt. Daher hat das Rohr, das etwa auf Höhe der Blumenstraße unter der B6 entlangläuft, einen besonders großen Durchmesser – und zwar von 1,20 Metern. „Es hat damit eine besonders große Leistungsfähigkeit von 2100 Litern pro Sekunde“, erläutert Kuschla. „Und kann damit große Wassermengen zu den Regenrückhaltebecken weiterleiten.“

SEG gibt Tipps zum Schutz vor Starkregen Wie lässt sich das Risiko von Schäden am Haus infolge von Starkregen senken? Die Stadtentwässerung Garbsen (SEG), empfiehlt, die Abläufe der Hausentwässerung gegen einen Rückstau zu sichern. „Viele Gebäude verfügen über eine sogenannte Rückstausicherung oder -klappe“, sagt Sven Kuschla, technischer Leiter der SEG. „Diese muss jedoch auch funktionstüchtig sein.“ Eine regelmäßige Überprüfung sei daher unerlässlich. Zudem könne es sinnvoll sein, statt Rückstauverschlüssen eine automatische Hebeanlage zu verwenden. Heizöltanks etwa sollten gegen ein Aufschwimmen gesichert und geeignet sein für hohen Wasserdruck von außen. Besonders sensible Anlagen wie Heizung, Server und Elektroinstallation sollten möglichst in den Obergeschossen untergebracht sein, installierte Leitungen und Steckdosen im Keller möglichst hoch verlegt werden, rät Kuschla. „Auch das regelmäßige Säubern von Dachrinnen – besonders jetzt im Herbst – und Fallrohren gehört zum vorbeugenden Schutz vor Starkregen“, betont der Leiter der SEG. „Sind sie verstopft, kann das Regenwasser nicht vom Haus weggeleitet werden.“ Weitere Fragen beantwortet Kuschla unter Telefon (05131) 707243. jgz

Könnten noch mehr Kanalleitungen mit größerem Durchmesser bei Starkregen vorsorgen? „Es gibt Regeln, wie viel Regen in den Kanälen fließt und wie viel Schmutzwasser an einem der mehr als 60 Pumpwerken der Stadt ankommen müssten“, erklärt Kuschla. Die Kapazität lässt sich hochrechnen, denn seit 2010 fließen unter allen Garbsener Straßen Schmutz- und Regenwasser in getrennten Leitungen. „Größere Leitungen wären nicht wirtschaftlich“, ist Kuschla überzeugt. Dafür seien diese Wetterereignisse zu selten.

Im August 2010 sind Teile von Garbsen-Mitte regelrecht „abgesoffen“

Aber es gibt sie auch in Garbsen: So wie im August 2010, als nach einem Starkregen Teile von Garbsen-Mitte durch das Volllaufen des Regenrückhaltebeckens an der Baßriede regelrecht „abgesoffen“ sind. SEG und Feuerwehr waren damals mit ihrer Technik am Ende, THW und Berufsfeuerwehr halfen mit Hochleistungspumpen aus. Mittlerweile hat die SEG eine eigene solche Hochleistungspumpe und eine Kooperation mit dem THW geschlossen.

„Und wir überprüfen regelmäßige Abläufe und Kommandoketten, um auf solche Notfälle vorbereitet zu sein – zuletzt bei einer gemeinsamen unangekündigten Notfallübung 2019 am Regenrückhaltebecken Im Kolke in der Nähe des Tennisvereins Berenbostel.“

Vorsorge treffen für Starkregen könnten – und müssten – auch die Hauseigentümer selbst. An die von unterkellerten Gebäuden appelliert Kuschla ganz besonders. „Hauseigentümer müssen sich selbst gegen solche Risiken absichern“, sagt er. „Wir geben aber gern Tipps.“ Wirklich sichtbar ist die Arbeit der SEG nur für Kuschla selbst und seine Kollegen. Denn sie sehen sogar das komplette Kanalisationsnetz der Stadt auf einen Blick: digital – auf ihrem Smartphone.

Von Jutta Grätz