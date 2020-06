Nach der Absage: So geht es mit der Blues Time weiter

Garbsen

Die Blues Time 2020 ist Geschichte, bevor sie überhaupt angefangen hat. Wegen der Corona-Pandemie ist die beliebte Konzertreihe in Garbsen abgesagt worden. So viel zur schlechten Nachricht. Die gute lautet: „Wir wollen die Blues Time eins zu eins in das Jahr 2021 verlegen.“ Das hat Detlef Kuckuck vom Fachbereich Kultur und Sport im Rathaus angekündigt, der die Veranstaltung erfunden hat und seit Jahren organisiert.

Die Band Greyhounds aus Texas will 2021 mit einem Jahr Corona-Verspätung bei der Blues Time auftreten. Quelle: privat

Die konkrete Idee dazu kam von der Band Greyhounds aus den USA. Die beiden Musiker Anthony Farrell und Andrew Trube aus Texas sollten eigentlich am Freitag (19. Juni) zum Auftakt der diesjährigen Reihe auf der Bühne am Rathaus stehen. „Sie mussten ihre gesamte Europa-Tournee wegen der Corona-Krise absagen. Deshalb haben sie vorgeschlagen, dass sie einfach ein Jahr später nach Garbsen kommen“, berichtet Kuckuck.

Künstler leiden besonders unter der Krise

Der Gedanke gefiel dem Ausrichter. Und so fragte er bei den anderen Bands an, ob sie es nicht genauso halten wollten. Das Ergebnis: Sieben von neun Musikern sagten spontan zu, zwei denken noch darüber nach. „Wir geben damit den Künstlern eine neue Chance und ein bisschen Trost. Sie leiden schließlich ganz besonders unter der Krise“, sagt Kuckuck.

"Wir haben gehofft, dass sich die Situation entspannen würde": Organisator Detlef Kuckuck hat die Blues Time 2020 um ein Jahr verschoben. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Wer jetzt schon mal die Vorfreude auf die Blues Time 2021 genießen will, kann sich den Termin im Kalender notieren: Das Konzert der Greyhounds aus Texas soll nun nun am Freitag, 18. Juni 2021, nachgeholt werden. Alle weiteren Informationen gibt es auf www.garbsen.de/bluestime.

Mit Abstand zwischen den Besuchern würde die Blues Time ihre Gemütlichkeit verlieren, finden die Veranstalter. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Von Gerko Naumann