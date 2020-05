So erlebte Waltraud Radke das Kriegsende in Schloß Ricklingen

Schloß Ricklingen

Zehn Jahre alt war Waltraud Radke als sie 1945 mit ihrer Mutter und ihrem damals vierjährigen Bruder Klaus-Dietrich nach Schloß Ricklingen kam. Damals hieß sie noch Waltraud Krüger und hatte bereits viel Schlimmes erlebt: Der Vater war im Krieg getötet worden. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder war sie nach einem Bombenangriff auf ihr Wohnviertel in Cottbus drei Tage lang im Keller verschüttet gewesen. Auf der Flucht mit dem Zug geriet die Familie am 14. Februar 1945 in das schwere Bombardement Dresdens und überlebte diese nur knapp.

Ablehnung für das Flüchtlingskind

Das Mädchen war über viele Monate blind und taub, die Haare waren ihr ausgefallen. Deshalb nannte man sie in der Schule „Schimmel“. Die reichen Bauerntöchter blickten auf das Flüchtlingskind herab. „Doch bei den Jungen war ich anerkannt“, sagt die heute 85-Jährige. „Die durften bei mir abschreiben. Dafür haben sie mir dann ihr Wurstbrot abgegeben.“

In der Neuen Schule im Gemeindehaus wurden damals die Schüler von der vierten bis zur achten Klasse in einem Raum unterrichtet. „Während der eine Schönschrift üben musste, bekam der andere Rechenaufgaben“, erzählt die Seniorin.

In Schloß Ricklingen lebte sie sieben Jahre lang auf Brandts Kampe im Kiebitzmoor – von 1945 bis 1952. Mit ihrer Mutter und ihrem Bruder teilte sie sich eine kleine Kammer am Ende der Stallungen. Darin gab es ein Bett für alle drei, einen Kleiderschrank und eine Frisierkommode.

Waltraud Radke, damals hieß sie noch Krüger, zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, auf Brandt’s Kampe in Schloß Ricklingen. Das Foto entstand Mitte der Vierzigerjahre. Quelle: Gabriele Gerner

Arbeit auf dem Hof

Ob Garben binden, Heu stapeln, Tiere versorgen oder Kartoffeln ernten: Für Waltraud und ihre Mutter gab immer etwas zu tun. Für den kleinen Bruder war das Leben auf dem Hof dagegen ein einziges Abenteuer. „Er verbrachte den ganzen Tag damit, die Schweine zu ärgern und die Kühe am Schwanz zu ziehen und hatte viele Freunde“, erzählt die 85-Jährige.

Kurz vor Kriegsende wurde die Hofgemeinschaft auf eine harte Probe gestellt. „Es war im April 1945“, erinnert sich Waltraud Radke. „Da hörte Jan, ein 28-jähriger Pole, der auf dem Hof arbeitete, einen Jeep heranfahren. Er glaubte, dass die Amerikaner kommen.“ Doch es waren Männer der SS. Mit eigenen Augen sah die zehnjährige Waltraud, wie Jan erschossen wurde.

Tanzabende und Filmvorführungen

Nach Kriegsende sei langsam die Lebensfreude zurück nach Schloß Ricklingen gekehrt, erzählt Waltraud Radke. Die Jugendliche fuhren mit dem Rad zum Schwimmen zum Blauen See, besuchten Tanzabende und Filmvorführungen im Gasthaus Siemers. Höhepunkte des gesellschaftlichen Lebens waren das Schützenfest und die Maskerade, bei der die Menschen verkleidet feierten.

Zum Einkaufen ging Radke zu einem der drei Kolonialwarenläden, in denen Mehl und Zucker in Tüten abgefüllt wurden und Senf aus einem großen Kanister kam: Kramer betrieb sein Geschäft Am Sandberg, Wehrmann in der Burgstraße und Kastorf am damaligen Dorfteich Brennriede. Dort hatte auch Bäcker Marquardt sein Geschäft. In der Burgstraße befand sich die Schlachterei Niedersberg.

Kürbiskuchen von Marquardt

Zu den schönsten Erinnerungen an ihre Zeit in Schloß Ricklingen gehört für Waltraud Radke ihre Konfirmation im Jahr 1949. „Der Bäcker Marquardt, mit dessen Sohn Ernst ich zur Schule ging, backte mir einen Kürbiskuchen.“ Im vergangenen Jahr hat sie ihre Gnadenkonfirmation in Schloß Ricklingen gefeiert – und einige Wegbegleiter von damals wiedergetroffen.

In Schloß Ricklingen sagt die 85-Jährige, seien die Weichen für ihr Leben gestellt worden: Beim Erntefest im Jahr 1950 verliebte sich die damals 16-Jährige Waltraud in den drei Jahre älteren Hugo – ihren späteren Mann. Gemeinsam bekamen sie eine Tochter und einen Sohn. Inzwischen leben die Radkes in Neustadt und haben sechs Enkel und zwei Urenkel.

Aus dem Flüchtlingsmädchen von einst wurde eine aktive, lebensbejahende Frau. Heute noch spricht Waltraud Radke anderen, denen es schlecht geht, Mut zu. Und eins möchte sie der Jugend mitgeben: „Krieg ist furchtbar. So etwas darf nie wieder passieren!“

Von Gabriele Gerner