Ist die IGS auf die Rückkehr der Schüler vorbereitet, Herr Hadaschik?

Garbsen-Mitte

Mit rund 1740 Schülern und 200 Lehrern und weiteren Mitarbeitern ist die IGS Garbsen die größte Schule der Stadt. Ab Montag, 27. April, soll zumindest ein Teil von ihnen trotz der Corona-Pandemie in das Gebäude an der Meyenfelder Straße zurückkehren. Schulleiter Andreas Hadaschik und seine Kollegen haben derzeit deshalb reichlich zu tun, um sich darauf vorzubereiten. Im Interview spricht Hadaschik über Abiturprüfungen, Seifenspender und Videokonferenzen.

Guten Tag, Herr Hadaschik. Ihr Telefon klingelt ja fast ununterbrochen. Welche Fragen hören Sie gerade am häufigsten?

Mich rufen viele Eltern an. Sie wollen natürlich wissen, wie es jetzt weitergeht mit dem Unterricht für ihre Kinder. Außerdem haben auch viele Lehrer Redebedarf. Etliche Kollegen haben selbst kleine Kinder, für die es momentan keine Betreuung gibt, da Lehrkräfte (noch) nicht zu den systemrelevanten Berufsgruppen zählen, die ein Anrecht auf eine Notbetreuung haben. Da müssen wir schulintern eine Lösung finden, gerade für die Lehrkräfte, die in den Abitur- und Abschlussklassen eingesetzt sind.

Wie geht es denn weiter? Ist die IGS vorbereitet? Was sagen Sie den Eltern?

Es wird eine Mischung aus dem Lernen zu Hause und Unterricht in der Schule geben. Zunächst kehren am Montag die Schüler*innen der Abschlussjahrgänge 13, 10 und ca. 50 Schüler aus dem neunten Jahrgang zurück in die Schule. Wir sprechen von insgesamt etwa 400 Schülern. Die werden nach Vorgabe des Ministeriums (Abstandsregelung) zunächst nicht alle gleichzeitig in der Schule sein, sondern in halber Lerngruppenstärke – also sind in den nächsten zwei Wochen etwa 200 Schüler pro Tag. Zusätzlich erfolgt eine Beschulung per Homescooling, die momentan für alle anderen Jahrgänge auch gilt.

Und die übrigen Jahrgänge?

Die werden per E-Mail mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Mindestens einmal pro Woche gibt es zudem eine „persönliche“ Kontaktaufnahme zwischen Schülern und Lehrern per Telefon, Chat oder Videokonferenz. Stichwort Videokonferenz: Das ist eine der positiven Erkenntnisse aus dieser Krise. Die Digitalisierung schreitet plötzlich erstaunlich schnell voran. Außerdem kommt es uns jetzt sehr zugute, dass wir das Dalton-Konzept eingeführt haben, bei dem das selbstständige Lernen ohnehin eine wichtige Rolle spielt.

Wie schützen Sie die Schüler, die zurückkehren, vor einer Ansteckung mit dem Virus?

Wir versuchen uns an die Vorgaben des Kultusministeriums zu halten. Die Hygieneregeln sind deutlich verschärft worden. So müssen etwa die Türen zu den Klassenräumen durchgehend offen stehen, damit nicht ständig jemand die Türklinke berührt. Die Tische in den Räumen, die für die Abitur- und Abschlussprüfungen genutzt werden, werden jeweils am Tag vor den Prüfungen von den Raumpflegerinnen desinfiziert. Die Schüler müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und jeden Tag vor dem Betreten der Schule versichern, dass sie keine Krankheitssymptome verspüren. Das Tragen von Mund- und Nasenmasken wird dringend empfohlen. In den nächsten zwei Wochen findet der Unterricht in der Schule nur von der ersten bis zur vierten Stunde (12.45 Uhr) statt, denn die Mensa bleibt vorerst geschlossen.

Und wie schützen sich ihre Mitarbeiter – etwa im Sekretariat?

Die haben teilweise ausgesprochen kreative Lösungen gefunden. Eine Kollegin hat sich etwa ein Gitter in ihre Tür gebaut, das sonst zum Schutz von Kleinkindern gedacht ist. So will sie gewährleisten, dass immer nur ein Schüler gleichzeitig ihr Büro betritt. Der Mann einer anderen Kollegin hat ihr einen sogenannten Spuckschutz aus Plexiglas gebastelt. Ich finde es bemerkenswert, wie hier jeder mitdenkt.

In den Toilettentüren einiger Jahrgänge haben die Kolleginnen und Kollegen des Bereichs AWT (Arbeit, Wirtschaft, Technik) schon in der „vorcoronaren-Zeit“ Fenster zum Flur hin eingebaut. So wollen wir mehr soziale Kontrolle erreichen und Vandalismus in den WC-Bereichen verhindern. Denn insbesondere mit den mobilen Seifenspendern wurde in der Vergangenheit häufig Unfug getrieben. Das wollen wir verhindern. Und fest installierte Seifenspender bekommen wir trotz mehrerer Anträge seit Jahren nicht, weil das angeblich zu teuer wäre.

Wie sieht es mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln aus?

Bei den Masken haben wir Glück gehabt. Eine ehemalige Kollegin näht uns zur Zeit mit ihren beiden Töchtern in großer Stückzahl bunte Exemplare, und sie legen sogar eine Anleitung zum richtigen Waschen bei. So wären wir im besten Fall sogar auf eine mögliche Maskenpflicht vorbereitet. Die Stadt hat angekündigt, dass wir Desinfektionsmittel bekommen sollen. Es scheint allerdings unwahrscheinlich, dass wir dies in der erforderlichen Menge bekommen – mit Sicherheit nicht bis zum 27. April, denn Desinfektionsmittel sind zurzeit Mangelware.

Welche besonderen Maßnahmen gelten für die Abiturprüfungen?

Das Kultusministerium hat uns hier auf Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts einen ganzen Katalog an Hygienevorschriften geschickt. Zum Beispiel müssen sich die Prüflinge bereits beim Betreten des Gebäudes gründlich die Hände waschen, die Lehrkräfte müssen beim Verteilen der Prüfungsunterlagen Handschuhe tragen und vor Beginn der Prüfung vermerken, dass die Prüfungsteilnehmer*innen keine Krankheitssymptome zeigen. Ein Prüfling, der während der Prüfung akute Symptome zeigt, soll in einem Raum separiert werden. Zudem sollen für die Toilettenbenutzung Laufwege ausgewiesen werden und ein Wartebereich – kontrolliert von einer Aufsichtsperson – eingerichtet werden.

Mal kurz in die fernere Zukunft geblickt: Haben Sie Bedenken, dass der geplante Neubau der IGS gefährdet sein könnte?

Nein, ich habe keine Bedenken, dass der Neubau nicht kommt. Das hat uns Bürgermeister Christian Grahl kürzlich auch noch mal bestätigt. Sorgen macht mir allerdings die Planung. Es müssen schon zur Erstellung des Raumprogramms alle mitgenommen werden – Lehrkräfte, Schüler*innen, Eltern und die städtischen Verantwortlichen. Das heißt, wir benötigen einen Schulbauberater, der diese Phase moderiert. Kontakte habe ich schon hergestellt und dies den städtischen Verantwortungsträgern auch mitgeteilt. Leider habe ich diesbezüglich bis heute keine Antwort seitens der Stadt erhalten. Mein Appell lautet: Die Verantwortlichen müssen bei einem Schulneubau in erster Linie pädagogische Aspekte berücksichtigen und finanzielle Aspekte nur nachrangig, denn es geht um die Ausbildung unserer zukünftigen Generationen, für die uns eigentlich nichts zu teuer sein sollte.

Gibt es noch etwas, was Sie den Eltern sagen wollen?

Ich kann allen versichern: Die Schüler werden trotz der derzeitigen Umstände nicht dumm werden. Dafür werden wir sorgen. Dennoch hoffe ich natürlich, dass wir sobald wie möglich zur Normalität zurückkehren können. Zum Lernen gehören einfach auch persönliche Beziehungen.

Von Gerko Naumann