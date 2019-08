Garbsen

Wie wäre das? Vor einem Kunstwerk im Stadtpark stehen und sagen können: „Das habe ich gemacht – nicht allein, aber da stecken meine Ideen und meine Handarbeit drin.“ Jugendliche ab 14 Jahren sind zu diesem Erlebnis eingeladen. Vom 9. bis 12. September werden 15 bis 20 Jugendliche mit zwei Künstlern im Stadtpark eine bleibende Skulptur schaffen. Wie die aussehen wird? Das weiß keiner. Die Anmeldefrist läuft.

Manche haben als Kind nie eine Bude im Wald gebaut

Wer mitmacht, wird am ersten Tag im Marienwerder Forst massenhaft trockenes Holz auf einen Anhänger laden. Das ist der Grundstoff der Skulptur. Nichts sonst, außer Naturfaserseilen und vielleicht etwas Draht. Die Äste anfassen, das Holz riechen und damit experimentieren wird die erste Erfahrung in diesem Projekt sein. Manche Jugendliche haben als Kinder nie eine Bude im Wald gebaut; für sie wird das neu sein. Andere kennen das vielleicht noch von früher. Jugendliche mit unterschiedlichen Erfahrungen, Ideen und Ansprüchen zusammenzuführen, wird der Job von Wolfgang Buntrock und Frank Nordiek. Beide zusammen sind das Künstlerduo Land-Art. Ihr Atelier ist ausschließlich die Natur.

Die Stadt hat Buntrock und Nordiek für den Workshop im Rahmen ihres Jugendkunstprogramms Young Artival engagiert und legt dafür knapp 4000 Euro auf den Tisch. Das Duo arbeitet vier Tage lang mit den Jugendlichen. Was sie an solchen Workshops fasziniert, ist der Weg zum Ziel, also das kreative Gestalten mit Jugendlichen im Naturraum.

Die Reuse der LandArt-Künstler Frank Nordiek und Wolfgang Buntrock, 2016 am Kulturgut Poggenhagen. Quelle: Carola Faber

Land-Art-Skulpturen überall in Europa

„Der Workshop ist wie das ganze Young Artival eine neue Plattform für Jugendliche, etwas Bleibendes zu schaffen“, sagt Uwe Witte, Leiter der Kulturabteilung im Rathaus. Die Chancen dafür stehen gut: Buntrock und Nordiek arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Ihre Skulpturen sind Blickfänge in ganz Europa. In der Region Hannover stehen ihre hellblauen Sensenvögel in der Leineaue bei Laatzen. Der Radwanderweg Grüner Ring um Hannover herum und der Erlebnispfad Würmsee ist mit ihren Arbeiten gekennzeichnet. Am Brelinger Berg haben sie einen Skulpturenpark zum Thema Eiszeit gesetzt. Und seit 2009 sind ihre Blattläuse an den Rathäusern der Region das unübersehbare Markenzeichen für die Gartenregion Hannover.

Markenzeichen der Gartenregion: Die Blattläuse von Buntrock und Nordiek. Quelle: HAZ

Die Stadt hat also keine unbedeutenden Workshopleiter ausgewählt. Die beiden wissen, was sie tun, auch wenn sie sonst eher zu zweit arbeiten. Sie kennen die zwei Plätze am Schwarzen See im Stadtpark, die ihnen die Stadt zur Verfügung stellt. Sie wissen sehr viel über das Material und kennen die Techniken, die sehr große Skulpturen möglich machen. Und sie wissen, dass es nichts für die Ewigkeit ist. Ihre Werke bleiben Teil der Natur und vergehen mit der Zeit.

„Wir nehmen am Ende nichts mit“

„Das ist ja etwas Spannendes an dieser Kunst“, sagt Buntrock, „normalerweise wollen Künstler etwas für die Ewigkeit schaffen. Und normalerweise arbeiten Künstler nicht öffentlich. Wir schaffen Vergängliches, arbeiten öffentlich und werden am Ende nichts mitnehmen können. Wir lassen uns auf den Ort und das Material ein, und am Ende lassen wir auch alles wieder los.“

Was brauchen jene, die mitmachen wollen? Arbeitskleidung statt weiße Sneaker, Lust auf frische Luft, Neugier und die Bereitschaft, sich auf die anderen Teilnehmer einzulassen – mehr nicht. Der Rest kommt beim Schaffen. Nichts ist vorgegeben, außer Material und Ort. Im Werden der Skulptur entscheidet sich, was es wird. Buntrock und Nordiek haben Ideen für den Notfall, falls sich so gar keine Kreativität entwickelt. Aber damit rechnen sie aber in Garbsen nicht.

Wolfgang Buntrock (links) und Frank Nordiek im Geo-Erlebnispfad am Brelinger Berg. Quelle: NP

Anmeldung bei Uwe Witte

Der Land-Art-Workshop dauert von Montag bis Donnerstag, 9. bis 12. September. Die Teilnehmer sind von morgens bis zum Nachmittag bei der Arbeit. Picknick bitte selbst mitbringen. An der Skulptur wird auch bei Regen gearbeitet. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Schulen, in den meisten Fällen auch die Kunstlehrer persönlich, sind von Uwe Witte informiert. Anmeldungen nimmt er ab sofort per E-Mail an uwe.witte@garbsen.de und unter Telefon (05131) 707304 entgegen. Der Workshop fällt in eine Zeit, in der an einigen Schulen eine Projektwoche läuft. Den Land-Art-Workshop zum Teil einer solchen Projektwoche zu machen, ist für Buntrock und Nordiek gut machbar. Es kann sich auch eine ganze Klasse melden.

Von Markus Holz