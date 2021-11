Garbsen-Mitte

Der Ortsrat Garbsen hat zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Ortsbürgermeisterin gewählt. Die 52-jährige Silke Häusler aus Garbsen-Mitte erhielt bei der geheimen Abstimmung acht der 13 Stimmen der ehrenamtlichen Vertreter für die Stadtteile Altgarbsen, Garbsen-Mitte, Havelse und Auf der Horst. Häusler setzte sich gegen den SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Kauroff durch, der sich mit fünf Stimmen begnügen musste. Damit sind ab sofort 50 Prozent der vier Ortsbürgermeisterposten in Garbsen mit Frauen besetzt. In Berenbostel hatte sich einen Tag zuvor Marlies Jasiniok (SPD) durchgesetzt.

Den Ausgang schien Wilfried Aick (SPD) zumindest geahnt zu haben. Als ältestes, wenn auch nur beratendes Mitglied des Ortsrates führte der erfahrene Lokalpolitiker durch die Wahl. In Richtung der Bürgerinnen und Bürger auf der Tribüne im Ratssaal gab er schon vor der Stimmabgabe den Hinweis, dass es eine vermeintliche Überraschung geben könnte. Es müsse nicht zwangsläufig „der Kandidat mit den meisten persönlichen Stimmen“ gewinnen. „Es handelt sich hier nicht um eine direkte Wahl. Es ist die offizielle Aufgabe des Ortsrates, aus seiner Mitte eine Ortsbürgermeisterin oder einen Ortsbürgermeister zu bestimmen“, sagte Aick.

Gruppenbild im Ratssaal: Das ist der neue Ortsrat Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

Mit diesen Worten spielte er darauf an, dass Kauroff bei der Kommunalwahl 2581 persönliche Stimmen erhalten hat, das war der Spitzenwert unter allen Ortsratskandidaten in Garbsen. Für Silke Häusler endete die Wahl mit 870 persönlichen Stimmen. „Der Ortsrat kann das bei seiner Entscheidung berücksichtigen, muss er aber nicht. Und das ist dann auch okay“, sagte Aick – und behielt recht: Offenbar stimmten die insgesamt vier Vertreterinnen und Vertreter der Grünen, FDP und AfD bei der geheimen Wahl für Häusler. Kauroff erhielt mutmaßlich die fünf Stimmen der SPD-Mitglieder im Ortsrat.

Häusler will Probleme der Bürger aufnehmen

Häusler freute sich unabhängig von solchen Rechenbeispielen sichtlich über den Wahlsieg und dankte den Beteiligten für ihr Vertrauen. „Wir wollen als Ortsrat ein Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Politikerinnen und Politikern im Rat sein“, sagte sie. Als ihre Aufgabe sehe sie es, die Anregungen und Probleme der Garbsener in Gesprächen aufzunehmen und sich dann um eine Lösung zu bemühen. Ihre Vorbilder seien der bisherige Ortsbürgermeister Franz Genegel und dessen Stellvertreterin Karin Kuhn.

Bürgermeister Claudio Provenzano (links) und Wilfried Aick (Zweiter von Rechts) bedanken sich bei Karin Kuhn und Franz Genegel für ihr ehrenamtliches Engagement. Quelle: Gerko Naumann

Die beiden wurden von Aick mit warmen Worten in den „politischen Ruhestand“ verabschiedet. Genegel gab seinen Nachfolgern einen Rat mit auf den Weg: „Seien Sie immer bereit, sich um die Belange der Bürger zu kümmern, auch wenn sie noch so klein erscheinen. Für den Einzelnen sind die Probleme nicht klein.“

Ihr neues Amt muss Häusler nicht allein angehen. Einstimmig wurden Ursula Zander-Porbeck (SPD), Darius Pilarski (Grüne) und Ullrich Jagstaidt (FDP) zu ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern gewählt.

Von Gerko Naumann