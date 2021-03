Garbsen-Mitte

Wer in dieser Woche abends am Shopping Plaza vorbeigeht, sieht ein rotes Leuchten. Das Gebäude wird von der Seite in Richtung des Parkplatzes vor dem Nord-West-Zentrum angestrahlt. Mit der Aktion soll auf die existenzbedrohende Situation der Einzelhändler durch den Lockdown aufmerksam gemacht werden. Überall in Deutschland wollen die Händler und Geschäftsinhaber so ein Zeichen in Richtung der Regierung in Berlin senden. Sie berät in dieser Woche über die Weiterführung des Lockdowns.

Lesen Sie auch Geschäfte machen mit Illumination auf Probleme in Corona-Krise aufmerksam

Merlin Varol, Centermanager des Shopping Plaza, schließt sich mit der Beleuchtung der bundesweiten Kampagne „Das Leben gehört ins Zentrum“ an. Auch er sagt: „Wenn der Lockdown über den 7. März hinaus bestehen bleibt, wird sich die Lage dramatisieren.“

Von Linda Tonn