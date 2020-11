Garbsen

Für den Schwimmverein Garbsen (SVG) hat das Jahr 2020 schon mit schlechten Nachrichten begonnen – da war von einer Corona-Pandemie noch nicht die Rede. Seit Januar ist das Lehrschwimmbecken in der Halle an der Grundschule Osterberg in Altgarbsen fast durchgehend geschlossen. Die Ursache sind Legionellen in den Duschen, wie die Stadt schon damals mitteilte. Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen Krankheiten auslösen können.

Alle Schwimmkurse für Kinder fallen aus

Deswegen musste der SVG seitdem das gesamte Anfängerschwimmen für alle Gruppen absagen. „Das bedeutet: In Garbsen haben Kinder derzeit keine Möglichkeit, schwimmen zu lernen“, sagt Axel Yuta Warnke, stellvertretender Vorsitzender der Schwimmer. Das hat für den Verein erhebliche negative Konsequenzen in Form von starken Mitgliederverlusten. Innerhalb eines Jahres sind 200 Mitglieder ausgetreten, damit sind es jetzt noch etwa 700.

Anzeige

Lesen Sie auch: Rat der Stadt stimmt für die Sanierung des Hallenbads

Ein spürbarer Teil der Ausgetretenen, etwa 60, sind Kinder, die von ihren Eltern abgemeldet worden sind. Die Jungen und Mädchen müssen vor Beginn des Grundkurses in den Verein eintreten, um einen Versicherungsschutz zu erhalten, sagt Warnke. „Wir haben den Eltern das schon gezahlte Geld zurück überwiesen. Sie waren verständlicherweise unzufrieden, weil wir sie immer nur vertrösten konnten“, berichtet Warnke.

Hallenbad ist wegen Corona geschlossen

Die übrigen Austritte seien mit der Corona-Krise zu erklären, die die Lage des Vereins weiter verschärft hat. Das Hallenbad am Planetenring war schon zu Anfang der Pandemie geschlossen und ist es jetzt wieder. Ab Mitte Juni war es vorübergehend geöffnet. Es galten allerdings strenge Corona-Regeln. So durften die Badegäste etwa nur noch mit reichlich Abstand und im Kreis schwimmen. Im Sommer war das Bad dann wegen Sanierungs- und Reinigungsarbeiten erneut wochenlang zu.

Das Hallenbad am Planetenring wird 2021 grundlegend saniert. Quelle: Linda Tonn

Gerade für die Leistungsschwimmer hieß das: Wenig Zeit zum Trainieren im Wasser. Fit gehalten haben sie sich trotzdem, wenn auch an Land, berichtet Warnke. Geholfen hat dabei unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem SV Wacker Osterwald. „Wir haben uns zweimal pro Woche getroffen und gemeinsam an Ausdauer und Kraft gearbeitet“, so der stellvertretende Vorsitzende des SVG.

Nach dem somit ziemlich misslungenen Jahr 2020 für den Verein hofft Warnke – wie so viele Menschen derzeit – auf Besserung im nächsten Jahr. „Wir wünschen uns mehr Kapazitäten im Hallenbad und natürlich, dass das Lehrschwimmbecken wieder geöffnet werden kann.“

Becken bleibt wohl bis Ende 2020 geschlossen

Zumindest an dem letztgenannte Problem arbeitet die Verwaltung seit Längerem, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit. „Wir sind immer noch auf der Suche nach der Ursache und arbeiten weiter mit Hochdruck an der Lösung. Schon zweimal hatten wir eine vermeintliche Fehlerquelle ausgemacht und behoben, aber leider ohne Erfolg. Das Gesundheitsamt wurde nach jeder anschließenden Beprobung informiert, da das Ergebnis negativ war. Wir gehen davon aus, dass das Lehrschwimmbecken noch bis Ende des Jahres geschlossen bleiben muss“, so Lange. Die Kosten für die Reparatur schätzt die Verwaltung auf 7500 bis 13.000 Euro.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann