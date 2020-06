Schloß Ricklingen

Gartenarbeit steht an diesem Vormittag auf dem Stundenplan der Pinguinklasse an der Grundschule Schloß Ricklingen. Im eigenen Schulgarten kümmern sich die Zweitklässler um Tomaten, Salat, Kräuter, kleine Naschgurken, Kürbis, Kohlrabi, Erdbeeren und vieles mehr. Es gibt auch Zuckermais und Mais für Popcorn sowie Sonnenblumen. Auch Möhren und Kartoffeln sind gesät und gepflanzt. Johannisbeeren und ein Kirschbaum machen den Garten komplett.

An diesem Vormittag lockern einige Schüler mit kleinen Grubbern den Boden auf, der nach dem starken Regen hart geworden ist. Andere Kinder verteilen laminierte Bilder an den jeweiligen Pflanzen. Letizia setzt die von ihrer Großmutter gespendeten Steine als Trittsteine in den Boden. „Gerade in der Corona-Krise wollen wir den Kindern mit dem Garten Zuversicht geben. Sie sollen wieder vorausschauen“, sagt Lehrerin Christine Ohm.

Schule gründet Projektgruppe

Die Kinder können selbst entscheiden, was im Garten gepflanzt wird. Anfang Oktober wollen die Schüler zusammen mit Eltern und Geschwistern ein Erntefest feiern. Dabei sollen Obst und Gemüse auch verarbeitet werden – beispielsweise zu Pommes oder Popcorn.

Der Garten sei ein Wunsch der Schüler gewesen, sagt Ohm. Mitte der ersten Klasse haben sie damit angefangen. „Anfangs haben wir nur gepflanzt. Dann haben wir schnell gemerkt, dass wir Struktur brauchen“, sagt Ohm. Denn schnell wurde klar, dass sich manche Pflanzen nicht vertragen. Deshalb berief Ohm einen Elternabend ein und setzte sich mit Vertretern des Schulbiologiezentrums Hannover in Verbindung. Daraufhin entstand die Projektgruppe Schulgarten.

Unterstützung bekam die Schule auch von der Garbsener Gärtnerei Dorn. Mitarbeiter haben die Fläche mit einem Bagger ausgekoffert und nährstoffreichen Boden aufgetragen. Die Firma hat auch die Pflanzen gespendet.

Graben, pflanzen, gießen: Gemeinsam mit einer Gärtnereifirma haben die Schüler der Pinguinklasse den Garten angelegt. Quelle: Christine Ohm

Kinder führen ein Gartentagebuch

Das Gärtnern lernen die Schüler nicht nur praktisch, sondern auch in der Theorie. Sie erfahren etwa, warum Pflanzen Wasser brauchen, außerdem gibt es Karten mit Bildern und Steckbriefen der jeweiligen Pflanzen. „Sie führen auch ein Tagebuch mit Geschichten und Bildern, in dem sie das Wachstum dokumentieren sowie ihre Interessen und Beobachtungen eintragen. Das soll bis zum Ende der vierten Klasse geführt werden“, sagt Ohm. Und was sagen die Kinder zum Gärtnern? „Das macht richtig Spaß“, meint Letizia.

Viele der Kinder nehmen das Gelernte sogar mit nach Hause und legen dort Beete und Hochbeete an. „Damit ist ein weiteres Ziel erreicht. Durch die gegebenen Anreize fühlen sie sich selbstbestimmt“, sagt Ohm.

Von Anke Lütjens