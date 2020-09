Garbsen

In der Corona-Pandemie zeigt sich schmerzlich, woran es in den Schulen bei der Digitalisierung noch fehlt. Während des Lockdowns und später im Fall einer Quarantäne ist zwar Homeschooling vorgesehen, also der Unterricht zu Hause auf digitalem Weg. Das scheitert allerdings in einigen Fällen schon daran, dass in den Familien die dafür notwendigen Geräte wie Tablets und Laptops gar nicht vorhanden sind, berichtet unter anderem Schulleiterin Claudia Schreyer von der Oberschule Garbsen.

Lesen Sie auch: Mutter, Managerin und Lehrerin: „Ich bin am Limit“

Anzeige

Das wollen Bund und Länder ändern. Deshalb haben sie ein Sofortprogramm beschlossen, das 500 Millionen Euro umfasst. Rund 360.000 Euro davon kommen den Schulen in Garbsen zugute. Damit sollen auch Anschaffungen rückwirkend seit Mitte März gefördert werden – also seit den Schulschließungen während der Corona-Zeit. Das berichtet der Garbsener SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff. „Bildungsteilhabe darf nicht an sozialen Ungleichgewichten scheitern“, sagt er. Deshalb wird das Geld etwa in Tablets und Laptops investiert, die sich Kinder bei den Schulen ausleihen können.

Von Gerko Naumann