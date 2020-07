Garbsen - Digitalpakt: So kommt das Geld an die Schulen in Garbsen

Insgesamt 3 Millionen Euro sollen aus dem Digitalpakt an die Schulen in Garbsen fließen. 750.000 Euro wurden bereits bewilligt. Dass es so schnell geht, liege daran, dass sich die Stadt das Thema schon lange im Blick habe, sagt die Schuldezernentin.