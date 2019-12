Warum die Schützen in Osterwald nicht mehr auf Scheiben schießen

Osterwald

Grund zum Feiern hat es am Sonntag beim Schützenverein Osterwald Unterende gegeben: Mit dem Weihnachtspreisschießen hat der Verein seine neue elektronische Schießanlage offiziell in Betrieb genommen. Neun Luftgewehrstände und sechs für Kleinkaliber wurden auf die moderne Technik umgerüstet. Den Umbau haben Vereinsmitglieder in Eigenregie in nur einem Monat geschafft. Die Kosten betrugen rund 50.000 Euro.

Stadt unterstützt mit Zuschuss

Das konnte der Verein nicht alleine stemmen. „Ermöglicht wurde diese große Anschaffung mit einem erheblichen Zuschuss der Stadt Garbsen sowie des Regionssportbundes“, sagte Vorsitzender Bert Freund. Die Anlage der Unterender Schützen ist ziemlich einzigartig in der Umgebung. „Andere Vereine wie Frielingen, Gümmer und Bordenau haben die Elektronik nur für Kleinkaliber, Seelze nur für Luftgewehr“, so Sprecher Hans-Joachim Spintge.

Monitor zeigt Ergebnisse an

Vorher verfügte der Verein über eine sogenannte Zuganlage, mit der die Scheiben zur Auswertung herangezogen wurden. Bei der elektronischen Anlage gibt der Schütze auf einem Bildschirm seinen Namen und einen Code ein. Je nach Gewehr ist die Öffnung kleiner ( Luftgewehr) oder größer (Luftpistole).

Das regelt der Computer, der auch die Ergebnisse speichert. „Der Schütze sieht auf dem Monitor sein Schießergebnis“, sagte Spintge. Die Schützen dürften nicht zu schnell schießen, daran müssten sie sich erst gewöhnen.

Schützenwesen ist Kulturerbe

Vorteil der modernen Anlage ist, dass die Schützen keine Scheiben und keine Auswertungsmaschine mehr benötigen. „Der Elektriker musste drei Kilometer Kabel verlegen“, sagte Spintge. Die Schießanlage sei für den Verein von großer Bedeutung.

Zudem prangt am Schützenhaus nun ein Schild, das das deutsche Schützenwesen zum immateriellen Kulturerbe der Unesco gehört – und damit auch der Schützenverein Osterwald-Unterende.

